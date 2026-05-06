Блокнот Буданова в российском павильоне в Венеции: почему это показательная деталь

В сеть попало видео с украинским кинооператором и военнослужащим Юрием Грузиновым, который внимательно прогуливался внутри российского павильона на Венецианской биеннале с интересным блокнотом. Он напоминал список, который недавно увидели на столе у Кирилла Буданова.

Какой блокнот держал в руках кинооператор Юрий Грузинов и почему это заинтересовало сеть, сообщила культурный менеджер Екатерина Тарабукина в Facebook.

Что известно о Юрии Грузинове и что интересного в блокноте, который он держал в руках?

Как отметила Тарабукина, в российском павильоне на Венецианской биеннале происходило что-то странное. В частности из-за того, что блокнот, который держал Юрий Грузинов, был почти идентичным (вероятно, тем самым) к красному блокноту Буданова с названием "Список п**арасов".

На этом фоне видео приобретает дополнительный символизм, ведь сам российский павильон, в котором это происходит, имеет неочевидное происхождение: его построили на средства одного из украинских меценатов. И теперь, похоже, Грузинов демонстративно показывает "кто здесь кто".

Что-то происходит в Российском павильоне на Венецианской биеннале,

– так прокомментировала видео Екатерина Тарабукина на своей странице.

Юрий Грузинов прогуливается по российскому павильону на Венецианской биеннале: смотрите видео

Кстати, сам Юрий Грузивнов является документалистом, который работает преимущественно с темами новейшей украинской истории. Он участвовал в создании десятков фильмов о Революции Достоинства и российско-украинской войне, среди которых есть "Первая сотня", "Коктейли Грушевского", Winter on Fire, "От Майдана до Айдара", "Другой Донецк" и многие другие.

Дело в том, что в марте 2014 года Грузинов был похищен пророссийскими боевиками в Крыму, где он провел в плену несколько дней. В 2019 году он получил украинское гражданство, а уже в 2018 году за цикл историко-документальных фильмов о Революции Достоинства стал лауреатом Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

На чьи средства Россия построила свой павильон на Венецианской биеннале?

Кинокритик и журналистка Лена Чиченина отреагировала в Threads на соответствующее видео, напомнив, что против участия россиян в биеннале продолжаются громкие бойкоты еще с марта этого года.

В то же время она обратила внимание на малоизвестный факт: российский павильон в Венеции был построен на средства украинского мецената и предпринимателя Богдана Ханенко. Этот факт имеет важный контекст.

Как объясняет историк искусства и педагог Музея Ханенко Анна Рудик в публикации LB.ua, Ханенко сделал этот вклад не из-за идентификации с Российской империей, как это часто подают в российских источниках. Его решение было прагматичным – способом получить доступ к значительно большему проекту в Киеве.

Ставкой в игре стал новый уровень доверия империи, а конечной целью – Музей Ханенко в Киеве: музей мирового искусства в городе, которому империя не позволяла иметь институцию такого типа,

– отмечает исследовательница.

Именно с этой целью в 1913 году Богдан Ханенко обратился с письмом к княгине Марии Павловне – покровительнице Императорской академии художеств и тете императора Николая II.

В письме он сообщил о готовности предоставить 21 тысячу рублей на строительство российского выставочного павильона в Венеции, а также еще 10 тысяч рублей в качестве капитала, проценты с которого должны были покрывать расходы на содержание здания. Уже в марте 1914 года павильон был открыт.



Вид российского павильона / Фото Музея Ханенко

Интересно! Общая сумма в 31 тысячу рублей в то время равнялась примерно 24 килограммам чистого золота – это более 3 миллионов евро по современным подсчетам.

Какой будет нынешняя Венецианская биеннале с участием России?

Стоит добавить, что в 2022 году, после полномасштабного вторжения России в Украину, участие россиян в биеннале было отменено. В 2024 году страна также официально не участвовала, хотя в ее павильоне состоялась выставка художников из Южной Америки, организованная Министерством культуры, деколонизации и депатриархализации Боливии.

В 2026 году Россия снова вернулась к использованию павильона, выбрав для этого дни закрытых просмотров для прессы и профессионального сообщества – с 5 по 8 мая. После этого, с 9 мая, павильон планируют закрыть вплоть до завершения биеннале 22 ноября.

В дни предварительного просмотра в павильоне проходит спектакль в рамках проекта "The Tree Is Rooted In the Sky" ("Дерево укорененное в небе").

Как известно, из-за участия в выставке на биеннале еврокомиссар по вопросам культуры Гленн Микаллеф решил не посещать открытие, пишет итальянское издание Il Messaggero. О таком же решении сообщил еще и министр культуры Италии Алессандро Джули из-за присутствия павильона России, говорится на странице Министерства.

Кроме того, в конце апреля стало известно, что в день официального открытия Венецианской биеннале, которое должно было состояться 9 мая, состоится акция протеста "Биеннале несогласия" из-за участия России.

Об этой акции сообщили на страницах организаторов – Europa Radicale, Associazione Radicale Certi Diritti, Radicali Venezia, Arts Against Aggression. Впоследствии стало известно, что церемонию награждения 61-й выставки перенесли на 22 ноября 2026 года.

Как блокнот из кабинета Буданова оказался в Венеции?

После того, как журналисты побывали в кабинете руководителя Офиса президента Кирилла Буданова, самой обсуждаемой деталью этого визита стал ярко-красный блокнот с надписью "Список п**арасов 2026", который лежал на столе.

В целом кабинет Буданова описывают как сочетание двух течений: военной дисциплины и личных символов. Например, рядом с блокнотом можно увидеть большую шахматную доску, икону над рабочим местом, или даже лягушку по имени Петр с собственным "Пентагоном".

Работает Буданов в бывшем кабинете Сергея Шефира, где изменили не только интерьер, но и стиль работы, ведь новый руководитель Офиса президента ввел более военный подход к принятию решений.

Но несмотря на это, именно красный блокнот стал главным мемом в соцсетях. Из-за того, что Грузинов появился с тем же блокнотом на Венецианской биеннале в российском павильоне, пользователи начали шутить, что "список" Буданова на самом деле вышел далеко за пределы кабинета на Банковой.