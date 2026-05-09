Снял "Тени забытых предков": история украинского режиссера, фильмы которого запрещали в СССР

Юрий Ильенко был режиссером, который не боялся говорить об украинской истории, свободе и национальной памяти даже тогда, когда за это могли запретить фильм или сломать карьеру. Именно он подарил украинскому кино одни из самых известных лент 20 века.

Юрий Ильенко – это украинский кинорежиссер, оператор, сценарист, публицист и один из главных создателей украинского поэтического кино. Он родился в 1936 году и стал автором лент, которые сегодня считают классикой украинского кинематографа. Именно Ильенко работал над культовыми фильмами: "Тени забытых предков", "Колодец для жаждущих", "Вечер на Ивана Купала", "Белая птица с черной отметиной", "Легенда о княгине Ольге" и "Молитва за гетмана Мазепу". В статье от 24 Канала читайте самые интересные детали о его биографии.

Смотрите также Материнство, что изменило мир: 3 женщины-изобретательницы, которые создали вещи без которых не обойтись

Как прославился Юрий Ильенко?

Режиссер прославился благодаря своему уникальному стилю: его фильмы отличались сложной символикой, необычными визуальными решениями, экспериментальным монтажом и глубокими историческими и национальными темами. Поэтому работы Ильенко часто вызывали конфликты с советской властью, подвергались цензуре и многолетним запретам.



Юрий Ильенко / фото "Историко-просветительский проект Портал"

Юрий Ильенко был одним из тех художников, которые формировали новую украинскую культуру во времена СССР. Его называли человеком, который смог превратить кино не просто в искусство, а на способ говорить об украинской истории, свободу и национальную память.

Почему фильмы Юрия Ильенко запрещали в СССР?

Одним из первых громких запретов для режиссера стала лента "Колодец для жаждущих", созданная в 1965 году по сценарию Ивана Драча. Советские чиновники считали фильм слишком мрачным и таким, что якобы "очерняет советскую действительность". Поэтому картину фактически спрятали от зрителей на целых 22 года.



"Колодец для жаждущих / фото Википедии

Киновед Лариса Брюховецкая отмечала, что случай Ильенко был уникальным даже для СССР, ведь мало кто из режиссеров сталкивался с таким количеством цензуры и запретов:

Никто не ожидал, что такую пощечину имперской политике даст какой-то украинский кинорежиссер,

– рассказывает она.

Как "Тени забытых предков" стали символом украинского поэтического кино?

Одной из самых известных работ Юрия Ильенко стала лента "Тени забытых предков", которую он создал вместе с Сергеем Параджановым по повести Михаила Коцюбинского. Фильм стал настоящим прорывом для украинского кино, из-за чего он получил международное признание. Во Франции ленту даже называли "Огненные кони".



"Тени забытых предков" / фото Википедии

Критики восхищались операторской работой Ильенко, цветами, пластикой кадра и атмосферой карпатской культуры. Несмотря на творческие споры с Параджановым, именно этот фильм стал одним из важнейших явлений в истории украинского кинематографа.

Почему "Белая птица с черной отметиной" вызвал скандал?

Фильм "Белая птица с черной отметиной" стал одним из самых громких фильмов своего времени и открыл большому кино Богдана Ступку. В центре сюжета история украинской семьи на Буковине во время Второй мировой войны. Больше всего советскую власть возмутило то, что в ленте воина УПА показали не как карикатурного врага, а как сложного, трагического и сильного героя.



"Белая птица с черной отметиной" / фото Википедии

После показа картины на съезде Компартии Украины чиновники требовали запретить ленту, называя ее "националистической". Однако впоследствии фильм отправили на международный кинофестиваль в Москве, где он получил золотую награду и овации зала.

Чем особенный "Вечер на Ивана Купала"?

Лента "Вечер на Ивана Купала", создана по мотивам произведения Николая Гоголя, стала одной из самых экспериментальных работ режиссера. Во время съемок команда специально красила горы и даже коров, чтобы достичь нужного визуального эффекта. Фильм поражал сюрреалистическими образами, сложными символами и монтажом, который значительно опередил свое время. Несмотря на восторг международных критиков, советская власть фактически ограничила прокат ленты.



Плакат фильма "Вечер на Ивана Купала" / фото Википедии

Почему "Молитва за гетмана Мазепу" стала скандальной?

Уже в независимой Украине Юрий Ильенко создал ленту "Молитва за гетмана Мазепу", посвященную фигуре Ивана Мазепы. Фильм вызвал громкий резонанс из-за радикального переосмысления украинской истории и образа российского царя Петра I. Во время показа на Берлинском международном кинофестивале российская пресса резко критиковала ленту, ведь Ильенко фактически бросил вызов имперскому видению истории.



"Молитва за гетмана Мазепу" / фото Википедии

Киновед Лариса Брюховецкая вспоминала, что для многих зрителей фильм был сложным для восприятия из-за символизма и постмодерной формы, однако именно это сделало его уникальным явлением в украинском кино.

Смотрите также Данте и его "любовь": действительно ли изменял поэт своей жене

Почему Юрия Ильенко считают легендой украинского кино?

Юрий Ильенко создал собственный киноязык, где главными были не диалоги, а образы, символы, музыка и эмоции. Его фильмы стали важной частью украинской культуры и повлияли на развитие целого поколения режиссеров. Кроме работы в кино, Ильенко написал автобиографическую трилогию "Доклады Апостолу Петру" и книгу "Парадигма кино", которую называют первым украинским учебником по кинорежиссуре. Поэтому несмотря на годы запретов, цензуры и конфликтов с советской системой, Юрий Ильенко остался одной из самых влиятельных фигур украинского кинематографа 20 века.

Для материала использовались тексты из "Украина молодая", "Довженко центр" и "Радио культура".

Какие еще новости будут вам интересны?

Биография Юрия Ильенко невероятная, но не менее интересно узнать о украинском художнике Алексее Грищенко. В ранний период своей карьеры он присоединился к модернистским художественным движениям и начал выставляться вместе с ведущими авангардистами своего времени.

Он путешествовал по Европе, в частности Францией и Италией, где знакомился с модерным искусством и развивал свой стиль, сочетая иконописную традицию с европейским модернизмом, известным как "цветодинамизм".