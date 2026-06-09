Украинец, который изменил кофейную культуру Европы: топ 3 интересных факта о Юрии Кульчицком
Юрий Кульчицкий – это украинский шляхтич, казак, переводчик, разведчик и предприниматель, которого считают одним из самых известных популяризаторов кофе в Европе.
Его история соединила военный подвиг и развитие кофейной культуры. Именно Юрия Кульчицкого связывают со спасением Вены во время османской осады и открытием одной из первых кофеен в городе, которая сделала этот напиток популярным среди европейцев.
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Кто такой Юрий Кульчицкий?
Юрий Кульчицкий родился около 1640 года в селе Кульчицы вблизи Самбора на Львовщине. Он происходил из благородного рода и с юных лет учился языкам.
Впоследствии он переехал в Вену, где занимался торговлей восточными товарами. Однако наибольшую славу ему принесла не предпринимательская деятельность, а события 1683 года во время осады города Османской империей.
Юрий Кульчинский / фото Википедии
Как Юрий рискнул жизнью, чтобы спасти Вену?
Когда Вена оказалась в осаде, город нуждался в связи с союзниками, которые могли оказать военную помощь. Из-за знания османского языка и обычаев именно Юрий Кульчицкий согласился выполнить опасную миссию. Переодевшись османским купцом, он вместе со своим спутником смог пройти через лагерь врага, доставить сообщение союзникам и вернуться обратно в город.
Вскоре на помощь Вене прибыли войска польского короля Яна II Собеского, которые сняли осаду. За этот подвиг Кульчицкого наградили и отметили при австрийском дворе.
Именно с ним связывают появление венского кофе
После победы среди трофеев, оставленных османским войском, оказались сотни мешков кофейных зерен. По одной из самых известных версий, их передали Юрию Кульчицкому. Он открыл в Вене кофейню "Под синей бутылкой" и начал угощать горожан кофе.
Сначала напиток готовили по восточной традиции: крепким и без сахара, однако местным такой вкус не очень нравился. Тогда Кульчицкий начал экспериментировать, добавляя молоко и сахар. Именно так, по легенде, появился венский кофе, который стал одним из символов города.
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Интересно: памятник трем казакам в Вене, на горе Леопольдсберг, стал частью международного проекта Talking Statues ("Говорящие статуи, "). Теперь каждый желающий может отсканировать QR-код на монументе и услышать историю казака Юрия Кульчицкого – человека, который помог спасти австрийскую столицу во время османской осады 1683 года, а затем открыл одну из первых кофеен в Вене.
Памятник трем казакам в Вене / фото ОО Ukraine WOW
Историю Кульчицкого можно послушать на двух языках. На английском ее озвучил британский актер Марк Стронг ("Кингсмен", "Шерлок Холмс"), а на украинском – актер Роман Луцкий ("Отблеск", "Антарктида").
Интересные факты о Юрии Кульчицком
Знал сразу несколько языков
Кульчицкий владел немецким, венгерским, сербским, румынским и османским языками. Именно это позволило ему работать переводчиком и выполнить опасную миссию во время осады Вены.
В его честь назвали улицу в Вене
Память о Юрии Кульчицком хранится не только в Украине. В Вене есть улица Kolschitzkygasse, названа в его честь, а также установлен памятник, где его изобразили с подносом и чашками кофе. Это свидетельствует о том, что австрийцы и сегодня чтят украинца, которого связывают с развитием местной кофейной культуры.
Открыл одну из самых известных кофеен Вены
13 августа 1684 года на улице Domgasse, 6 в Вене открылась кофейня "Под синей бутылкой" – первая в Центральной Европе, рассказывает Vogue. Ее владельцем и идейным вдохновителем стал украинский казак Юрий Кульчицкий.