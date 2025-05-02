Сыграл себя в советском фильме, конкурировал с Петлюрой: 6 малоизвестных фактов о Юрке Тютюннике

2 мая 1891 года родился Юрий Тютюнник – генерал-хорунжий армии УНР и глава Зимних походов армии Украинской народной республики. СССР всячески пытался склонить его на свою сторону, а в итоге – расстрелял.

Сама фигура генерал-хорунжего обросла мифами и легендами и едва ли не самый большой из них – что советской власти удалось завербовать Юрия Тютюнника. Об этом и не только сегодня расскажет 24 Канал.

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Неизвестна даже точная дата рождения

Юрий Тютюнник – полулегендарная фигура, потому что многие факты из его жизни больше легендарные, чем имеют фактические основания. Что точно известно о генерал-хорунжем – он родился в период Пасхальных праздников, но точная дата неизвестна – самые распространенные варианты – 2 или 6 мая. По старому стилю 6 мая отмечали День святого Юрия, поэтому так и могли назвать будущего генерала.

Был конкурентом Петлюры

Во время освободительной борьбы Юрий Тютюнник командовал украинской армией. После свержения гетманата Павла Скоропадского и создания Директории УНР генерал-хорунжий отвечал именно за армию. Однако в условиях военного времени и Симон Петлюра осуществлял командование.

Тютюнник не уступал популярностью Петлюре, из-за чего между ними была конкуренция. Глава Директории УНР не слишком доверял генерал-хорунжему, но все же именно ему он доверил руководство партизанским штабом, который должен был координировать восстание украинцев во время Второго зимнего похода. Однако в целом их противостояние имело негативное влияние на украинскую борьбу.



Юрко Тютюнник / Архивное изображение

СССР обманом задержал его

После поражения Второго зимнего похода Юрко Тютюнник поселился на Ивано-Франковщине. Интересно, что о его командовании во время похода существуют неоднозначные свидетельства.

Однако для СССР Тютюнник был угрозой такого же уровня, как и Симон Петлюра. Поэтому в 1922 году большевики создали фиктивный "Высший военный совет" для того, чтобы схватить генерала. В следующем году организация просила Тютюнника прибыть на оккупированную большевиками территорию Украины и возглавить восстание. После ультиматумов генерал-хорунжий согласился.

Его задержали во время переправы через Днестр. Сначала его хотели расстрелять, но позже придумали гораздо более коварный план.

Пошел на сотрудничество из-за угроз

По свидетельствам современников, чекисты устроили Тютюннику свидание с женой и дочерью и сказали, что или их убьют, или же он идет на сотрудничество. В итоге он согласился написать письмо с покаянием и обращение к украинским воинам в эмиграции.

Сначала его показательно помиловали и он поселился в Харькове. Затем работал на киностудии.

Сыграл себя в фильме

В 1926 году состоялась премьера фильма "Пилсудский купил Петлюру", в котором роль Юрка Тютюнника сыграл сам Юрко Тютюнник. По сюжету этого агитационного и пропагандистского фильма, генерал-хорунжий перешел на сторону большевиков от "антисемита" Симона Петлюры и раскаялся в своих поступках.

Интересно, что это был первый фильм, в котором сыграла Наталья Ужвий.



Юрий Тютюнник в роли самого себя / Кадр из фильма "П.К.П"

Его имя вычеркнули на десятки лет

Большевики всячески пытались убедить всех и вся, что Юрко Тютюнник перешел на их сторону абсолютно идейно, однако все понимали, что это совсем не так. В феврале 1929 года Тютюнника задержали и дважды допросили. На допросах он сказал, что если националистические идеи Дмитрия Донцова не изменились, то не изменилось и его отношение к ним. Тогда большевики поняли, что вербовка Тютюнника провалилась.

Смертный приговор подписали в том же году, но оттверминировали исполнение. Тютюнника перевели в Москву. Его жена продала дом и почти все имущество, чтобы поехать в Москву, увидеться с мужем и выпросить помилование. Однако встречу запретили. 20 октября 1930 года приговор исполнили.

Жена Тютюнника о казни узнала только через 2 года. Его имя было под запретом до развала СССР. Реабилитировали Тютюнника только в 1997 году.

Жена и дочь Юрия Тютюнника, вероятно, погибли во время Голодомора. Сведений об их судьбе после 1932 года нет.