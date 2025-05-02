Сама постать генерал-хорунжого обросла міфами та легендами і чи не найбільший з них – що радянській владі вдалося завербувати Юрка Тютюнника. Про це і не тільки сьогодні розповість 24 Канал.

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Невідома навіть точна дата народження

Юрко Тютюнник – напівлегендарна постать, бо багато фактів з його життя більше легендарні, ніж мають фактичні підґрунтя. Що точно відомо про генерал-хорунжого – він народився у період Великодніх свят, але точна дата невідома – найпоширеніші варіанти – 2 або 6 травня. За старим стилем 6 травня відзначали День святого Юрія, то ж тому так і могли назвати майбутнього генерала.

Був конкурентом Петлюри

Під час визвольних змагань Юрко Тютюнник командував українською армією. Після повалення гетьманату Павла Скоропадського та створення Директорії УНР генерал-хорунжий відповідав саме за армію. Проте в умовах воєнного часу і Симон Петлюра здійснював командування.

Тютюнник не поступався популярністю Петлюрі, через що між ними була конкуренція. Глава Директорії УНР не надто довіряв генерал-хорунжому, але все ж саме йому він довірив керівництво партизанським штабом, який мав координувати повстання українців під час Другого зимового походу. Однак загалом їхнє протистояння мало негативний вплив на українську боротьбу.



Юрко Тютюнник / Архівне зображення

СРСР обманом затримав його

Після поразки Другого зимового походу Юрко Тютюнник оселився на Івано-Франківщині. Цікаво, що про його командування під час походу існують неоднозначні свідчення.

Однак для СРСР Тютюнник був загрозою такого ж рівня, як і Симон Петлюра. Тому в 1922 році більшовики створили фіктивну "Вищу військову раду" для того, аби схопити генерала. Наступного року організація просила Тютюнника прибути на окуповану більшовиками територію України та очолити повстання. Після ультиматумів генерал-хорунжий погодився.

Його затримали під час переправи через Дністер. Спершу його хотіли розстріляти, але пізніше вигадали набагато підступніший план.

Пішов на співпрацю через погрози

За свідченнями сучасників, чекісти влаштували Тютюннику побачення з дружиною та донькою і сказали, що або їх уб'ють, або ж він іде на співпрацю. У підсумку він погодився написати листа з покаянням та звернення до українських вояків в еміграції.

Спершу його показово помилували й він оселився у Харкові. Потім працював на кіностудії.

Зіграв себе у фільмі

У 1926 році відбулася прем'єра фільму "Пілсудський купив Петлюру", в якому роль Юрка Тютюнника зіграв сам Юрко Тютюнник. За сюжетом цього агітаційного та пропагандистського фільму, генерал-хорунжий перейшов на бік більшовиків від "антисеміта" Симона Петлюри і розкаявся у своїх вчинках.

Цікаво, що це був перший фільм, в якому зіграла Наталія Ужвій.



Юрко Тютюнник у ролі самого себе / Кадр з фільму "П.К.П"

Його ім'я викреслили на десятки років

Більшовики всіляко намагалися переконати всіх і вся, що Юрко Тютюнник перейшов на їхній бік абсолютно ідейно, однак всі розуміли, що це зовсім не так. У лютому 1929 року Тютюнника затримали і двічі допитали. На допитах він сказав, що якщо націоналістичні ідеї Дмитра Донцова не змінилися, то не змінилося і його ставлення до них. Тоді більшовики зрозуміли, що вербування Тютюнника провалилося.

Смертний вирок підписали того ж року, але відтвермінували виконання. Тютюнника перевели до Москви. Його дружина продала будинок та майже все майно, щоб поїхати в Москву, побачитися з чоловіком та випросити помилування. Однак зустріч заборонили. 20 жовтня 1930 року вирок виконали.

Дружина Тютюнника про страту дізналася тільки через 2 роки. Його ім'я було під забороною до розвалу СРСР. Реабілітували Тютюнника лише у 1997 році.

Дружина і донька Юрка Тютюнника, ймовірно, загинули під час Голодомору. Відомостей про їхню долю після 1932 року немає.