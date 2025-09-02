Качанная каша – необычное традиционное украинское блюдо, популярность которого возродилась относительно недавно. Чтобы приготовить такую кашу, нужны не только ингредиенты, но и терпение.

Для того, чтобы сделать качанную кашу, прежде всего нужны мука и яйца. Подробно о приготовлении этого блюда рассказала владелица этноусадьбы "Старый Хутор" в Опошне на Полтавщине Марина в блоге fermerka.ua, информирует 24 Канал.

Как сделать качанное пшено?

Марина говорит, что на стакан пшена, которое является основой каши, нужно от 5 до 10 яиц. Количество зависит от того, каким должен быть размер зерен. Соответственно, процесс изготовления самой качанной каши будет длиннее. По количеству муки, то хозяйка говорит, что ориентировочно надо 1 килограмм.

Чтобы сделать кочанную кашу, нужно:

взбить яйца;

высыпать пшено в миску (Марина использует алюминиевую);

пшено нужно немного полить яичной массой и перемешать, чтобы все зерна были увлажнены;

далее – присыпать зерна мукой и снова перемешать;

процесс повторять, пока не будет желаемого результата, на это может уйти немало времени;

обкатанное пшено нужно просушить на полотенце сутки.

Как приготовить качанную кашу?

Для начала нужно сварить мясной бульон. Затем на этом бульоне нужно сварить саму кашу в соотношении 1 стакан крупы и 4 стакана бульона. Варить нужно около часа или полтора – в зависимости от того, на сколько накачаны зерна. Однако варить стоит на малом огне и постоянно помешивать.

Приготовить кашу можно и в мультиварке. После приготовления к ней стоит добавить кусок масла, чтобы она не слипалась.

Качанная каша хорошо подходит сама, однако не лишним будет сочетание с грибами, мясом или сыром (например, брынзой). Это только добавит определенной изюминки во вкус.