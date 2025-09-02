Укр Рус
Тренды Фудтренды Кілька яєць і багато терпіння: як на Полтавщині роблять легендарну качану кашу
2 сентября, 22:19
3

Несколько яиц и много терпения: как на Полтавщине делают легендарную качанную кашу

Юрий Семенюк
Основні тези
  • Качанная каша - это традиционное украинское блюдо, для приготовления которого нужно пшено, яйца и мука; процесс приготовления достаточно длительный.
  • Блюдо хорошо сочетается с грибами, мясом или сыром.

Качанная каша – необычное традиционное украинское блюдо, популярность которого возродилась относительно недавно. Чтобы приготовить такую кашу, нужны не только ингредиенты, но и терпение.

Для того, чтобы сделать качанную кашу, прежде всего нужны мука и яйца. Подробно о приготовлении этого блюда рассказала владелица этноусадьбы "Старый Хутор" в Опошне на Полтавщине Марина в блоге fermerka.ua, информирует 24 Канал.

Интересно Нужно ли добавлять щепотку соли в эспрессо для улучшения вкуса: мнение бариста

Как сделать качанное пшено?

Марина говорит, что на стакан пшена, которое является основой каши, нужно от 5 до 10 яиц. Количество зависит от того, каким должен быть размер зерен. Соответственно, процесс изготовления самой качанной каши будет длиннее. По количеству муки, то хозяйка говорит, что ориентировочно надо 1 килограмм.

Чтобы сделать кочанную кашу, нужно:

  • взбить яйца;
  • высыпать пшено в миску (Марина использует алюминиевую);
  • пшено нужно немного полить яичной массой и перемешать, чтобы все зерна были увлажнены;
  • далее – присыпать зерна мукой и снова перемешать;
  • процесс повторять, пока не будет желаемого результата, на это может уйти немало времени;
  • обкатанное пшено нужно просушить на полотенце сутки.

Как сделать качанную кашу: смотрите видео

 

Как приготовить качанную кашу?

Для начала нужно сварить мясной бульон. Затем на этом бульоне нужно сварить саму кашу в соотношении 1 стакан крупы и 4 стакана бульона. Варить нужно около часа или полтора – в зависимости от того, на сколько накачаны зерна. Однако варить стоит на малом огне и постоянно помешивать.

Приготовить кашу можно и в мультиварке. После приготовления к ней стоит добавить кусок масла, чтобы она не слипалась.

Как варить кочанную кашу: смотрите видео

@fermerka.ua

Кропотливый процесс, но оно того стоит. Теперь всегда имею в морозилке запас

♬ оригинальный звук - Жизнь на хуторе Полтавщины

 

Качанная каша хорошо подходит сама, однако не лишним будет сочетание с грибами, мясом или сыром (например, брынзой). Это только добавит определенной изюминки во вкус.

Как качанная каша получила новую волну популярности


В 12-м сезоне популярной кулинарной программы "МастерШеф" в одном из конкурсов фигурировала кочанная каша, которую готовила Валерия Матрохина – будущая победительница проекта. Шеф-повар не скрывает, что впервые узнала об этом блюде именно на проекте, как и тысячи зрителей по всей стране, что стало причиной новой волны популярности для аутентичного украинского блюда.

 