Качана каша – незвичайна традиційна українська страва, популярність якої відродилася відносно нещодавно. Аби приготувати таку кашу, потрібні не тільки інгредієнти, але й терпіння.

Для того, аби зробити качану кашу, насамперед потрібні борошно та яйця. Детально про приготування цієї страви розповіла власниця етносадиби "Старий Хутір" в Опішні на Полтавщині Марина у блозі fermerka.ua, інформує 24 Канал.

Як зробити качане пшоно?

Пані Марина каже, що на склянку пшона, яке є основою каші, потрібно від 5 до 10 яєць. Кількість залежить від того, яким має бути розмір зернят. Відповідно, процес виготовлення самої качаної каші буде довшим. Щодо кількості борошна, то господиня каже, що орієнтовно треба 1 кілограм.

Щоб зробити качану кашу, потрібно:

збити яйця;

висипати пшоно у миску (пані Марина використовує алюмінієву);

пшоно потрібно трохи полити яєчною масою та перемішати, щоб усі зернята були зволожені;

далі – присипати зернята борошном і знову перемішати;

процес повторювати, поки не буде бажаного результату, на це може піти чимало часу;

обкачане пшоно потрібно просушити на рушнику добу.

Як зробити качану кашу: дивіться відео

Як приготувати качану кашу?

Для початку потрібно зварити м'ясний бульйон. Потім на цьому бульйоні потрібно зварити саму кашу у співвідношенні 1 склянка крупи та 4 склянки бульйону. Варити потрібно близько години або й півтори – залежно від того, на скільки накачані зерна. Однак варити варто на малому вогні та постійно помішувати.

Приготувати кашу можна й у мультиварці. Після приготування до неї варто додати шматок масла, щоб вона не злипалася.

Як варити качану кашу: дивіться відео

Качана каша добре смакує сама, однак не зайвим буде поєднання з грибами, м'ясом чи сиром (наприклад, бринзою). Це тільки додасть певної родзинки до смаку.