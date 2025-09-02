Для того, аби зробити качану кашу, насамперед потрібні борошно та яйця. Детально про приготування цієї страви розповіла власниця етносадиби "Старий Хутір" в Опішні на Полтавщині Марина у блозі fermerka.ua, інформує 24 Канал.
Як зробити качане пшоно?
Пані Марина каже, що на склянку пшона, яке є основою каші, потрібно від 5 до 10 яєць. Кількість залежить від того, яким має бути розмір зернят. Відповідно, процес виготовлення самої качаної каші буде довшим. Щодо кількості борошна, то господиня каже, що орієнтовно треба 1 кілограм.
Щоб зробити качану кашу, потрібно:
- збити яйця;
- висипати пшоно у миску (пані Марина використовує алюмінієву);
- пшоно потрібно трохи полити яєчною масою та перемішати, щоб усі зернята були зволожені;
- далі – присипати зернята борошном і знову перемішати;
- процес повторювати, поки не буде бажаного результату, на це може піти чимало часу;
- обкачане пшоно потрібно просушити на рушнику добу.
Як приготувати качану кашу?
Для початку потрібно зварити м'ясний бульйон. Потім на цьому бульйоні потрібно зварити саму кашу у співвідношенні 1 склянка крупи та 4 склянки бульйону. Варити потрібно близько години або й півтори – залежно від того, на скільки накачані зерна. Однак варити варто на малому вогні та постійно помішувати.
Приготувати кашу можна й у мультиварці. Після приготування до неї варто додати шматок масла, щоб вона не злипалася.
Качана каша добре смакує сама, однак не зайвим буде поєднання з грибами, м'ясом чи сиром (наприклад, бринзою). Це тільки додасть певної родзинки до смаку.
Як качана каша отримала нову хвилю популярності
У 12-му сезоні популярної кулінарної програми "МастерШеф" в одному із конкурсів фігурувала качана каша, яку готувала Валерія Матрохіна – майбутня переможниця проєкту. Шефкухарка не приховує, що вперше дізналася про цю страву саме на проєкті, як і тисячі глядачів по всій країні, що стало причиною нової хвилі популярності для автентичної української страви.