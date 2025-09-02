Для того, чтобы сделать качанную кашу, прежде всего нужны мука и яйца. Подробно о приготовлении этого блюда рассказала владелица этноусадьбы "Старый Хутор" в Опошне на Полтавщине Марина в блоге fermerka.ua, информирует 24 Канал.
Как сделать качанное пшено?
Марина говорит, что на стакан пшена, которое является основой каши, нужно от 5 до 10 яиц. Количество зависит от того, каким должен быть размер зерен. Соответственно, процесс изготовления самой качанной каши будет длиннее. По количеству муки, то хозяйка говорит, что ориентировочно надо 1 килограмм.
Чтобы сделать кочанную кашу, нужно:
- взбить яйца;
- высыпать пшено в миску (Марина использует алюминиевую);
- пшено нужно немного полить яичной массой и перемешать, чтобы все зерна были увлажнены;
- далее – присыпать зерна мукой и снова перемешать;
- процесс повторять, пока не будет желаемого результата, на это может уйти немало времени;
- обкатанное пшено нужно просушить на полотенце сутки.
Как приготовить качанную кашу?
Для начала нужно сварить мясной бульон. Затем на этом бульоне нужно сварить саму кашу в соотношении 1 стакан крупы и 4 стакана бульона. Варить нужно около часа или полтора – в зависимости от того, на сколько накачаны зерна. Однако варить стоит на малом огне и постоянно помешивать.
Приготовить кашу можно и в мультиварке. После приготовления к ней стоит добавить кусок масла, чтобы она не слипалась.
Качанная каша хорошо подходит сама, однако не лишним будет сочетание с грибами, мясом или сыром (например, брынзой). Это только добавит определенной изюминки во вкус.
Как качанная каша получила новую волну популярности
В 12-м сезоне популярной кулинарной программы "МастерШеф" в одном из конкурсов фигурировала кочанная каша, которую готовила Валерия Матрохина – будущая победительница проекта. Шеф-повар не скрывает, что впервые узнала об этом блюде именно на проекте, как и тысячи зрителей по всей стране, что стало причиной новой волны популярности для аутентичного украинского блюда.