Гости из космоса: как экипаж шаттла "Колумбия" вместе с Каденюком оказались на свадьбе на Буковине

В 1998 году экипаж американского шаттла "Колумбия" вместе с первым космонавтом независимой Украины Леонидом Каденюком посетил Черновицкую область. Во время поездки астронавты случайно попали на свадьбу в буковинском селе.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Как космонавты посетили украинскую свадьбу на Буковине

В 1998 году экипаж американского космического шаттла "Колумбия" вместе с Каденюком посетили Черновицкую область. Одним из ключевых пунктов путешествия становится село Клишковцы, откуда родом украинский астронавт.

Именно в тот день в селе праздновали свадьбу. Увидев в Клишковцах почетных гостей, молодожены решились на смелый шаг – пригласили легендарных космонавтов на свое празднование. На удивление, экипаж шаттла принял приглашение.

Экипаж шаттла "Колумбия" и Каденюк на украинской свадьбе: смотрите видео

Так, астронавты стали частью настоящей украинской свадьбы. На видео можно заметить, что они пробовали традиционные блюда, слушали музыку, общались с людьми.

К слову, 12 августа 1962 года совершил полет советский космический корабль "Восток-4" с первым украинцем-космонавтом Павлом Поповичем на борту. Именно в тот день в космосе впервые прозвучала песня, и она была на украинском языке.