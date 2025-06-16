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Як космонавти відвідали українське весілля на Буковині

У 1998 році екіпаж американського космічного шатла "Колумбія" разом із Каденюком відвідали Чернівецьку область. Одним із ключових пунктів подорожі стає село Клішківці, звідки родом український астронавт.

Саме того дня в селі святкували весілля. Побачивши у Клішківцях почесних гостей, молодята наважились на сміливий крок – запросили легендарних космонавтів на своє святкування. На диво, екіпаж шатла прийняв запрошення.

Екіпаж шатла "Колумбія" та Каденюк на українському весіллі: дивіться відео

Так, астронавти стали частиною справжнього українського весілля. На відео можна помітити, що вони куштували традиційні страви, слухали музику, спілкувалися з людьми.

До слова, 12 серпня 1962 року здійснив політ радянський космічний корабель "Восток-4" із першим українцем-космонавтом Павлом Поповичем на борту. Саме в той день у космосі вперше пролунала пісня, і вона була українською.