Никто не смог ответить правильно: какой коварный вопрос задавали на собеседовании в Google

Google годами удивлял кандидатов нестандартными вопросами на собеседованиях, но один из них ставил в ступор абсолютно всех. Речь идет о так называемой "головоломке с блендером".

О том, какой вопрос во время собеседования в Google ставили рекрутеры

Какой вопрос задавали на собеседовании в Google?

Наиболее запутанным вопросом на собеседованиях в Google является "головоломка с блендером". Считается, что ни один кандидат так и не дал на нее однозначно правильного ответа. Суть задания заключалась в следующем:

Вы уменьшились до размера пятицентовой монеты и попали в блендер. Что вы будете делать?

Годами в Google использовали подобные вопросы, чтобы оценить способность кандидатов принимать решения в условиях стресса. Из-за огромного количества желающих работать в компании такие головоломки должны были помочь выделить кандидатов с нестандартным мышлением.

Впрочем, очевидного или правильного ответа на этот вопрос не существует. Его главная цель – проверить, способен ли человек сохранять холодный ум в критической ситуации.

Задают ли подобные вопросы кандидатам сегодня?

Сейчас же будущие кандидаты могут не волноваться. Подобные вопросы на собеседованиях в Google больше не задают. Компания отказалась от большинства таких головоломок.

Бывшая инженер-программистка Google Гейл Макдауэлл отметила, что несколько лет назад в компании пришли к выводу, что этот метод отбора не позволяет объективно оценить успешность работника на должности.

Даже если интервьюер все же задает подобный вопрос, ответ на него обычно не имеет никакого влияния на дальнейшее рассмотрение кандидатуры.

Как Билл Гейтс советует отвечать на самый распространенный вопрос на собеседовании?

Вопрос "Почему мы должны вас нанять?" часто застает кандидатов врасплох во время собеседования. Миллиардер и соучредитель Microsoft Билл Гейтс в интервью со звездой Стивеном Карри поделился простой и одновременно откровенной формулой ответа на этот распространенный вопрос.

Гейтс обратил внимание, что многие претенденты воспринимают собеседование как чек-лист, называя свои навыки и достижения. Вместо этого он советует не озвучивать сильные стороны напрямую, а подтверждать их действиями и примерами.

По словам соучредителя Microsoft, стоит делать акцент не на общих навыках, а на реальных доказательствах выполненной работы и приобретенного опыта. Гейтс отмечает, что конкретные примеры практического применения знаний производят значительно более сильное впечатление, чем абстрактные формулировки.

Он также рекомендует не скрывать собственные слабые стороны, однако объяснять их в контексте высокой результативности и командных целей.

В завершение ответа миллиардер советует показать, что ваши профессиональные стремления совпадают с долгосрочным видением и стратегией компании.

Как отвечать на вопросы о слабостях во время собеседования?