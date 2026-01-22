Полезные фразы рассказал СЕО компании с 20-летним управленческим опытом, говорится в инстаграм-сообщении Юлии Резник. По его словам, они мгновенно меняют восприятие работника.

Какие фразы изменят отношение руководителя?

"Я вижу цель задачи. Предлагаю такой подход"

Она демонстрирует, что сотрудник мыслит не только как исполнитель, а как партнер, который понимает цель задачи и предлагает решение.

"Я готова взять ответственность за результат"

Эту фразу говорят единицы, поэтому она имеет особый вес. Она сигнализирует о зрелости и готовности отвечать за последствия

"Есть риск. Я уже продумала, как его минимизировать"

Руководители любят не идеальных, а предусмотрительных, которые способны видеть проблемы и работать с ними заранее.

"Мне нужно уточнение, чтобы сделать качественно"

Запрос на уточнение не является проявлением слабости. Это проявление профессиональной зрелости и желания достичь качественного результата.

"Давайте зафиксируем договоренности"

После такой фразы сотрудника автоматически ставят на другой уровень. Его начинают воспринимать как человека, ценящего качество и ответственность.

Блогер также добавила, что главным инсайтом от СЕО является то, что руководители считаются не с теми, кто молчит или старается. Они любят тех, кто говорит на языке решений, ответственности и ясности.

