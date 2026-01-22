Корисні фрази розповів СЕО компанії з 20-річним управлінським досвідом, йдеться в інстаграм-дописі Юлії Рєзнік. За його словами, вони миттєво змінюють сприйняття працівника.

Які фрази змінять ставлення керівника?

"Я бачу ціль задачі. Пропоную такий підхід"

Вона демонструє, що співробітник мислить не лише як виконавець, а як партнер, який розуміє ціль задачі й пропонує рішення.

"Я готова взяти відповідальність за результат"

Цю фразу говорять одиниці, тому вона має особливу вагу. Вона сигналізує про зрілість та готовність відповідати за наслідки

"Є ризик. Я вже продумала, як його мінімізувати"

Керівники люблять не ідеальних, а передбачливих, які здатні бачити проблеми й працювати з ними заздалегідь.

"Мені потрібне уточнення, щоб зробити якісно"

Запит на уточнення не є проявом слабкості. Це прояв професійної зрілості й бажання досягнути якісного результату.

"Давайте зафіксуємо домовленості"

Після такої фрази співробітника автоматично ставлять на інший рівень. Його починають сприймати як людину, що цінує якість та відповідальність.

Фрази, після яких керівник почне цінувати працівника: дивіться відео

Блогерка також додала, що головним інсайтом від СЕО є те, що керівники рахуються не з тими, хто мовчить або старається. Вони люблять тих, хто говорить мовою рішень, відповідальності і ясності.

До слова, дедалі популярнішою стає тенденція на так зване "звільнення з помсти", пише Fortune. Опитування показало, що 90% респондентів вважають такі звільнення виправданими, а дослідники радять фокусуватися на створенні здорової робочої атмосфери.

