Корисні фрази розповів СЕО компанії з 20-річним управлінським досвідом, йдеться в інстаграм-дописі Юлії Рєзнік. За його словами, вони миттєво змінюють сприйняття працівника.
Читайте також Зарплата 120 тисяч доларів, але жодного охочого: чому ці вакансії оминають працівники
Які фрази змінять ставлення керівника?
- "Я бачу ціль задачі. Пропоную такий підхід"
Вона демонструє, що співробітник мислить не лише як виконавець, а як партнер, який розуміє ціль задачі й пропонує рішення.
- "Я готова взяти відповідальність за результат"
Цю фразу говорять одиниці, тому вона має особливу вагу. Вона сигналізує про зрілість та готовність відповідати за наслідки
- "Є ризик. Я вже продумала, як його мінімізувати"
Керівники люблять не ідеальних, а передбачливих, які здатні бачити проблеми й працювати з ними заздалегідь.
- "Мені потрібне уточнення, щоб зробити якісно"
Запит на уточнення не є проявом слабкості. Це прояв професійної зрілості й бажання досягнути якісного результату.
- "Давайте зафіксуємо домовленості"
Після такої фрази співробітника автоматично ставлять на інший рівень. Його починають сприймати як людину, що цінує якість та відповідальність.
Фрази, після яких керівник почне цінувати працівника: дивіться відео
Блогерка також додала, що головним інсайтом від СЕО є те, що керівники рахуються не з тими, хто мовчить або старається. Вони люблять тих, хто говорить мовою рішень, відповідальності і ясності.
До слова, дедалі популярнішою стає тенденція на так зване "звільнення з помсти", пише Fortune. Опитування показало, що 90% респондентів вважають такі звільнення виправданими, а дослідники радять фокусуватися на створенні здорової робочої атмосфери.
Що ще варто прочитати?
Користувач в Threads поділився досвідом, як за допомогою штучного інтелекту отримати п'ять запрошень на співбесіду за тиждень.
Молодь покоління Z віддає перевагу кар'єрному мінімалізму, де вони не прагнуть високих посад і великих зарплат.