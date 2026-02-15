Все изменила одна находка: историк показал, как мог выглядеть герб Украины

Всем хорошо известно, как выглядит современный герб Украины. Однако мало кто знает, что трезубец мог иметь совсем другую форму, если бы история сложилась немного иначе.

Об этом в своем видео на YouTube рассказывает председатель Украинского института национальной памяти и историк Александр Алферов.

Смотрите также Женщина, что сводила с ума писателей и лечилась от нимфомании: кем была Рая Троянкер

Как мог выглядеть украинский герб?

Алферов рассказал, что привычный для нас вид украинского герба происходит от серебряника Владимира Великого IV типа. Историк добавил, что до наших дней дошли десятки разновидностей княжеского знака.

На сегодня известно около четырех десятков его вариаций на различных типах серебряников. Именно один из таких вариантов и стал основой современного трезубца.

Впрочем, все могло быть иначе. Алферов заметил, что если бы археологи никогда не нашли сребреники князя, представление о его знаке формировалось бы на основании кирпича из Десятинной церкви, которую построил Владимир Великий.

Кирпич с трезубцем Владимира Великого / Фото "Исторической правды"

На одном из кирпичей храма сохранился вариант княжеского знака, который отличается от привычного нам трезубца. Вероятно, он появился еще до того, как Владимир Великий начал чеканить собственную монету.

Так, именно знак с кирпича Десятинной церкви мог бы стать гербом Украины, если бы не было серебряников.

Что символизирует трезубец?

Как сообщает Украинский институт национальной памяти, трезубец является одним из древнейших украинских символов. Самое старое его изображение, найденное археологами, датируется Х веком. Исследователи предполагают, что сначала это мог быть магический родовой знак или оберег.

Существует до сорока различных толкований его содержания: от трезубца или подсвечника-трикирия до образов сокола, якоря, ржаного колоса, лука со стрелой или символа триединой жертвы во имя победы жизни над смертью. Также есть гипотеза, что знак олицетворяет триединство мира и сочетает элементы древних культов солнца и якоря.

Герб Украины / Фото Wikipedia

Во времена Киевской Руси трезубец был родовым знаком Рюриковичей. Его многочисленные изображения сохранились на монетах, а также на печатях, посуде, надгробиях, кирпичах, перстнях-печатках, гривнах, оружии, снаряжении и товарных пломбах.

Как символ собственности и власти он передавался из поколения в поколение, видоизменяясь, чтобы каждый представитель рода имел собственную эмблему.

Как называли трезубец во времена Киевской Руси?