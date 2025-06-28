В США даже посуду моют иначе: в чем особенность подхода американцев

Между разными странами всегда есть культурные различия. При этом иногда они настолько заметны, что даже посуду там моют иначе.

В частности, подход к этому делу в США совсем другой: они используют щетку и почти никогда не пользуются губкой. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на УНИАН.

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Почему в США не используют губку

Почти в каждом доме в Соединенных Штатах Америки есть посудомоечная машина, однако они все равно определенным способом очищают посуду перед тем, как отправить туда. Именно для этого им и нужна щетка для посуды.



В США используют щетку для очистки посуды / Фото Pexels

С ее помощью американцы очищают посуду от остатков пищи. В то же время посуду моет соответствующая техника, поэтому губкой они почти не пользуются. Именно щетку они также считают более гигиеничной, ведь на губке могут собираться бактерии, если не вымыть ее достаточно хорошо.

Как в США моют посуду вручную

В то же время тогда, когда посудомойка недоступна они все-таки моют посуду вручную, однако их метод тоже может показаться нам необычным. Мытье по одной тарелке в раковине слишком неэкономное, поэтому в США так не делают.

Вместо этого там складывают грязные тарелки в тазик с мыльной водой и дают постоять определенное время. После этого посуду ополаскивают. Это позволяет экономить воду и моющее средство.



Иногда посуду все же моют вручную / Фото Pexels

Иногда у американцев на кухне есть две раковины. Одна из них именно для того, чтобы замачивать там посуду, а другая – чтобы ополаскивать ее в чистой воде.

Кстати, большие упаковки также популярны в США из-за экономической выгоды оптовых покупок и имеющуюся инфраструктуру для хранения. Маркетинговая стратегия и восприятие потребителями делают большие упаковки привлекательными, несмотря на другие подходы в Европе и Украине, где акцент на экологии.