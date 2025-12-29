Не укус змеи: что на самом деле могло убить Клеопатру

Смерть последней царицы Египта Клеопатры и ее любовника Марка Антония является одной из самых драматичных в мировой истории. Однако популярная версия о самоубийстве из-за укуса кобры, похоже, является лишь красивой выдумкой.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на History.

Как могла погибнуть Клеопатра?

После того как войска Октавиана зажали Клеопатру и Марка Антония в Александрии, пара совершила самоубийство в 30 году до нашей эры.

Обстоятельства смерти Антония известны – он нанес себе смертельный удар ножом в живот. Однако финал жизни самой царицы остается загадкой.

"Смерть Клеопатры" / Картина Жана-Батиста Рено

Хотя популярная легенда утверждает, что Клеопатра умерла от укуса кобры, древние летописцы в этом сомневались.

В частности, Плутарх писал, что истинная причина смерти никому не известна, и упоминал о яде, который царица прятала в своем гребешке. Другой историк, Страбон, предполагал что царица могла нанести на себя смертельную "мазь".

Сегодня большинство ученых склоняются к версии, что Клеопатра использовала булавку, смоченную в мощном токсине.

Как Клеопатра покорила сердце Антония?

Как пишет National Geographic, Римский полководец Марк Антоний, который был одним из трех правителей Рима, инициировал встречу с Клеопатрой для укрепления союза между государствами.

В 41 году до нашей эры царица отправилась в Тарс, что на территории современной Турции. По мнению ученых, Клеопатра прибыла туда с большим размахом на роскошной барже.

Клеопатра инвестировала в свои морские путешествия тщательно подобранные костюмы, божественные ассоциации, дорогие ткани и драгоценности, музыку и экзотические эссенции,

– написала искусствовед Диана Клейнер в своей книге "Клеопатра и Рим".

Такой стратегический ход оказался чрезвычайно успешным и мгновенно поразил полководца. Между ними вспыхнул бурный роман, из-за которого Антоний, несмотря на наличие жены в Риме, переехал в Александрию, чтобы быть рядом с любимой.

Была ли Клеопатра египтянкой?