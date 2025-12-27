Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео пользователя @kirillgissa в TikTok.
Как появился LEGO?
Основатель LEGO Оле Кирк Кристиансен остался вдовцом с четырьмя детьми на руках и без стабильного дохода. Он жил в сельской Дании и работал простым столяром, изготавливая доски и деревянные лестницы. Денег ему едва хватало, чтобы прокормить семью.
От отчаяния Кристиансен начал делать деревянные игрушки. Он продавал их, ходя от дома к дому, а впоследствии обустроил небольшую мастерскую прямо в собственном доме. Но судьба снова нанесла удар. Однажды его мастерская сгорела дотла.
Оле Кирк Кристиансен с детьми / Фото GettyImages
Несмотря на полный крах, Кристиансен не сдался. Начав с нуля, он принял судьбоносное решение. Кристиансен начал изготавливать свои игрушки не из дерева, а пластика, чтобы обезопасить производство. Именно тогда началась новая эпоха LEGO.
С годами бизнес стал семейным делом. Его передавали из поколения в поколение, постоянно развивая и укрепляя компанию.
Сегодня LEGO – это более 90 лет истории, бренд мирового масштаба с оценкой более чем в 50 миллиардов долларов. И что самое главное - компания до сих пор принадлежит семье Кирк Кристиансенов.
Какой самый дорогой набор LEGO?
Как сообщает The Verge, в начале сентября LEGO установила новый ценовой рекорд, представив самый дорогой конструктор в истории компании. Стоимость набора составляет 1000 долларов – речь идет о модели "Звезда смерти" из серии Star Wars.
До сих пор рекорд удерживал набор "Звездные войны: Сокол тысячелетия", который стоил 800 долларов.
Набор "Звезда смерти" / Фото LEGO
Согласно информации на официальном сайте LEGO, новинка насчитывает 9023 детали, что делает ее также самым большим конструктором в линейке "Звездные войны".
В компании отмечают, что фанаты франшизы смогут собрать знаковые локации, в частности:
- детально воссозданный мусорный пресс;
- тронный зал императора Палпатина;
- камеры содержания принцессы Леи;
- блок управления тяговым лучом;
- ангар для имперских шаттлов.
Кроме этого, набор содержит 38 минифигурок, среди которых – Люк Скайуокер (в версиях джедая и штурмовика), Хан Соло, принцесса Лея, Дарт Вейдер, император Палпатин, а также две фигурки дроидов.
Как возникло название компании?
Из-за высокого качества игрушек продукция Кристиансена быстро приобрела популярность, и торговцы из других городов начали скупать ее для перепродажи с наценкой. Рост спроса заставил задуматься над созданием узнаваемого бренда.
В 1934 году появилось название, которое впоследствии стало известным на весь мир – LEGO. Оно образовано от двух датских слов leg и godt.
В сочетании они означают "увлекательная игра" или "хорошо играй". В то же время название можно прочитать и на латинском, что переводится как "я учусь" или "я собираю".