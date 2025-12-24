24 Канал со ссылкой на пост страницы sjc.jewelry рассказывает, что популярные гномы из Jysk на самом деле не являются классическими гномами. Между тем украинцы массово начали обращать внимание на другие праздничные образы, в частности – козу, как символ Рождества. Оставайтесь с нами, чтобы узнать, почему именно коза стала трендом этого сезона и какое значение имеет этот образ для наших предков.

Так гномы из Jysk оказались не гномами?

В соцсетях завирусилось сообщение, в котором обращают внимание на то, что рождественские "гномы" из популярных магазинов декора на самом деле являются скандинавскими Ниссе или Томте, а не персонажами сказок в классическом понимании.

Их вид не случайный: маленький рост, длинная борода, нос "картошкой" и шапка, натянутая почти до глаз. Глаз почти не видно не потому, что это декоративный прием, а потому, что Ниссе не создан для того, чтобы на него смотрели. Он существует для того, чтобы следить за домом.

В скандинавской традиции считалось, что Ниссе охраняет дом, порядок и спокойствие. Однако есть важный нюанс: если духу не нравится, как хозяева ведут быт, он может начать "мстить". Не злом и не откровенными бедами, а мелочами – исчезают ключи, теряется носок из пары, пульт еще только что был на месте, а теперь его нигде нет, и настроение вдруг портится без видимой причины.

Именно поэтому существовали четкие правила, как обращаться с Ниссе. По поверьям, его нельзя ставить на пол, он должен быть размещен так, чтобы "смотреть вглубь дома". Шапка является обязательной частью образа, беспорядок рядом он не любит, а переставлять его с места на место не советовали. Все это связано с представлением, что Ниссе – это не про украшение интерьера.

Ниссе не приносит счастья. Он лишь следит за тем, чтобы люди сами его не испортили.

Рождественские фигурки из Jysk / Фото Jysk

В Украине становятся популярными фигурки козы

На фоне дискуссий о "ненастоящих гномах" украинцы начали активно открывать для себя козу как альтернативный рождественский символ. У Threads пользователи делятся наблюдениями, что все чаще выбирают именно фигурки козы для праздничного декора, возвращаясь к аутентичным традициям.

Еще в одном заметке отмечают, что коза снова становится узнаваемым рождественским образом, а не только фольклорным воспоминанием. Украинцы постепенно переосмысливают декор и обращаются к символам, которые имеют собственную историю и значение.

Отдельное внимание привлекают и декоративные фигурки козы, которые выглядят современно, но одновременно сохраняют связь с традицией. Именно такие украшения все чаще называют "милой альтернативой гномам".

Рождественская коза как украшение / Фото LoraShen

Почему коза – символ Рождества? Коза является одним из древнейших рождественских символов в украинской культуре. В народных традициях она олицетворяла достаток, плодородие и благосостояние, а ее появление в рождественских обрядах считалось добрым знаком на грядущий год. Образ козы был центральным в вертепах, колядках и традиционных обходах домов, пишет Amazing Ukraine.

Чем украшали елку наши предки?

Традиции украшения елки в Украине существенно отличались от современных. Наши предки использовали соломенные пауки, сушеные фрукты, орехи, бумажные фигурки и символические обереги, каждый из которых имел свое значение.

Декор не был случайным: он отражал пожелания здоровья, достатка и мира в семье. Именно поэтому возвращение к таким символам, как коза, является не просто модным трендом, а сознательным выбором в пользу содержания, а не только эстетики.