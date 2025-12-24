24 Канал з посиланням на пост сторінки sjc.jewelry розповідає, що популярні гноми з Jysk насправді не є класичними гномами. Тим часом українці масово почали звертати увагу на інші святкові образи, зокрема – козу, як символ Різдва. Залишайтеся з нами, щоб дізнатися, чому саме коза стала трендом цього сезону та яке значення має цей образ для наших предків.

То гноми з Jysk виявились не гномами?

У соцмережах завірусився допис, у якому звертають увагу на те, що різдвяні "гноми" з популярних магазинів декору насправді є скандинавськими Ніссе або Томте, а не персонажами казок у класичному розумінні.

Їхній вигляд не випадковий: маленький зріст, довга борода, ніс "картоплею" і шапка, натягнута майже до очей. Очей майже не видно не тому, що це декоративний прийом, а тому, що Ніссе не створений для того, щоб на нього дивилися. Він існує для того, щоб стежити за домом.

У скандинавській традиції вважалося, що Ніссе охороняє дім, порядок і спокій. Проте є важливий нюанс: якщо духу не подобається, як господарі ведуть побут, він може почати "мститися". Не злом і не відвертими бідами, а дрібницями – зникають ключі, губиться шкарпетка з пари, пульт ще щойно був на місці, а тепер його ніде немає, і настрій раптом псується без видимої причини.

Саме тому існували чіткі правила, як поводитися з Ніссе. За повір’ями, його не можна ставити на підлогу, він має бути розміщений так, щоб "дивитися вглиб дому". Шапка є обов’язковою частиною образу, безлад поруч він не любить, а переставляти його з місця на місце не радили. Усе це пов’язано з уявленням, що Ніссе – це не про прикрашання інтер’єру.

Ніссе не приносить щастя. Він лише стежить за тим, щоб люди самі його не зіпсували.

Різдвяні фігурки з Jysk / Фото Jysk

В Україні стають популярними фігурки кози

На тлі дискусій про "несправжніх гномів" українці почали активно відкривати для себе козу як альтернативний різдвяний символ. У Threads користувачі діляться спостереженнями, що дедалі частіше обирають саме фігурки кози для святкового декору, повертаючись до автентичних традицій.

Ще в одному дописі зазначають, що коза знову стає впізнаваним різдвяним образом, а не лише фольклорним спогадом. Українці поступово переосмислюють декор і звертаються до символів, які мають власну історію та значення.

Окрему увагу привертають і декоративні фігурки кози, які виглядають сучасно, але водночас зберігають зв’язок із традицією. Саме такі прикраси дедалі частіше називають "милою альтернативою гномам".

Різдвяна коза як прикраса / Фото LoraShen

Чому коза – символ Різдва? Коза є одним із найдавніших різдвяних символів в українській культурі. У народних традиціях вона уособлювала достаток, родючість і добробут, а її поява в різдвяних обрядах вважалася добрим знаком на прийдешній рік. Образ кози був центральним у вертепах, колядках і традиційних обходах осель, пише Amazing Ukraine.

Чим прикрашали ялинку наші предки?

Традиції прикрашання ялинки в Україні суттєво відрізнялися від сучасних. Наші предки використовували солом’яні павуки, сушені фрукти, горіхи, паперові фігурки та символічні обереги, кожен із яких мав своє значення.

Декор не був випадковим: він відображав побажання здоров’я, достатку та миру в родині. Саме тому повернення до таких символів, як коза, є не просто модним трендом, а свідомим вибором на користь змісту, а не лише естетики.