24 Канал з посиланням на сайті КПІ розповідає, як формувалася традиція прикрашати різдвяну ялинку та які деталі мали особливе значення для наших предків. Залишайтесь разом з нами, щоб дізнатися ще один цікавий факт про святкове дерево, без якого сьогодні важко уявити зимові свята.

Як наші предки прикрашали ялинку?

Традиція прикрашати ялинку в українських землях формувалася під впливом європейських звичаїв і місцевих обрядових уявлень. Спершу це була не стільки розвага, скільки обрядовий елемент, пов’язаний із зимовими святами.

Наші предки використовували прості, але символічні прикраси, більшість з яких виготовляли власноруч.

Керамічні пташечки. Їх вважали символом душі, свободи та добрих вістей. Пташок підвішували на гілки, аби в новому році в дім приходили лише добрі новини.



Керамічні пташечки / Фото Nceramics

Солом’яні прикраси. Зі соломи плели зірки, павуків і прості геометричні фігури. Солома символізувала урожай, родючість і достаток у домі.



Солом’яні прикраси / Фото Lirodesign

Горіхи, яблука та сушені фрукти. Їстівні прикраси були дуже поширеними. Вони уособлювали здоров’я, продовження роду та щедрість природи.

Горіхи, яблука та сушені фрукти / Filizhanka.co

Кольорові стрічки та паперові прикраси. Стрічки означали радість і святковість, а паперові фігурки часто вирізали діти – це вважалося доброю прикметою для родини.

Кольорові стрічки та паперові прикраси / Фото Decorize

Звідки взялась традиція чіпляти на вершечок ялинки зірку?

Як зазначає Суспільне, зірка на верхівці ялинки має чітке біблійне походження. Її прообразом стала Вифлеємська зірка, яка, згідно з Євангелієм, привела трьох мудреців до місця народження Ісуса Христа. Саме тому зірка стала одним із головних символів Різдва.

Історики зазначають, що традиція встановлювати зірку на верхівку ялинки поширилася у Німеччині в XVII – XVIII століттях, а згодом – по всій Європі.

Інколи замість зірки використовували фігурку ангела, який уособлював небесного вісника. Проте саме зірка з часом стала найпопулярнішим варіантом і збереглася до наших днів.

Чому ялинка стала символом Нового року?

Спочатку ялинка була виключно різдвяним символом, однак з часом її значення розширилося. Ще у дохристиянські часи вічнозелені дерева вважали символом життя, яке перемагає зиму та темряву.

У ХХ столітті, особливо в радянський період, релігійний зміст Різдва намагалися витіснити. Саме тоді ялинку офіційно "перенесли" до святкування Нового року, позбавивши її християнських символів, але зберігши святкову атмосферу.

Згодом ялинка стала універсальним знаком зимових свят – символом оновлення, надії та нового початку. Саме тому сьогодні вона поєднує в собі стародавні вірування, різдвяні традиції та новорічну радість.