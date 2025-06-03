Не Симферополь: как называлась столица Крыма до российской оккупации

Город Симферополь является столицей Автономной Республики Крым – украинской территории, которая, к сожалению, с 2014 года в оккупации. Однако мало кто знает, что этот город назывался совсем иначе.

В конце XVIII века Российская империя завоевала Крымское ханство и оккупировала полуостров впервые. 3 июня 1784 года в результате переименования по приказу Екатерины II появился город Симферополь. Какое название город имел до оккупации – рассказывает 24 Канал.

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Как назывался Симферополь

История Симферополя началась в XV веке после строительства там дворцового комплекса калги-султана – второго лица в Крымском ханстве после хана. Поселение получило название Акмесджит. В переводе с крымскотатарского это означает "белая мечеть".

Со временем Акмесджит стал вторым городом Крымского ханства по значимости после столицы Бахчисарая. В 1783 году российские войска захватили полуостров. В 1784 году оккупированный Крым стал частью России как Таврическая область, а ее центром решили делать не ханский Бахчисарай, а Акмесджит. В соответствии с указом императрицы Екатерины II город переименовали в Симферополь, что с греческого означает "город общего блага".

Симферополь оставил за собой статус политического и культурного центра Крыма как во времена СССР, так и в независимой Украине. Интересно, что Симферополь стал первым городом Украины, который оказал сопротивление россиянам после их вторжения на полуостров.



Митинг в Симферополе, 2014 год / Фото с фейсбук-страницы Рефата Чубарова

26 февраля 2014 года возле Верховной Рады Крыма собрался огромный проукраинский митинг. С тех пор 26 февраля вошло в историю Украины как День крымского сопротивления российской оккупации.