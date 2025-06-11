Как одуванчик прорастает сквозь асфальт: физика и "сила воли"

Часто можно увидеть, как цветы одуванчика пробивают бетон для того, чтобы прорасти. Ученые проанализировали этот процесс.

За этой романтической картинкой скрывается настоящая научная драма: это пример того, как мягкое, хрупкое на вид растение способно оказывать серьезное физическое воздействие на материалы, которые люди считают прочными и надежными. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ZME Science.

Смотрите также "Слишком близкая для меня": какой хит Артем Пивоваров никогда не переведет с русского

Как происходит этот процесс

Ключ к этому – сочетание эволюционной хитрости и мощного тургорного давления, который растение создает на микроуровне.

Секрет начинается еще с семени: легкое, парашютообразное, оно легко переносится ветром и попадает в малейшие трещины. Его форма и шипы позволяют зацепиться даже за малейшую щель в тротуаре. Попав в трещину, семена просто ждут – нужна лишь капля влаги и немного пыли.



Растение может прорасти в неблагоприятных условиях / Фото Pexels

А дальше вступает в действие корень. Он растет медленно, но уверенно, будто клин, что раздвигает трещину все шире. Этот стержневой корень имеет одну особенность – он сосредотачивает силу роста в одном направлении, ища воду и пространство.

В то же время на клеточном уровне укоренение сопровождается тургорным давлением – водой, которая втягивается в клетки и раздувает их изнутри. Это давление настолько мощное, что может превышать давление в шине автомобиля. А в масштабе всей корневой системы такая сила становится достаточной, чтобы постепенно разламывать даже бетон.

Одуванчик не просто приспосабливается – он "мыслит" биологически: прижимает листья к земле, избегает скашивания, быстро восстанавливается после повреждений и живет даже в самых маленьких порциях почвы.

Она идеально устроена для городской среды, хотя ее жизнеспособность – это не только чудо природы, но и вызов для коммунальщиков. Ведь то, что выглядит как поэтический акт прорыва жизни, часто становится началом разрушения тротуара.

К слову, уровень углекислого газа в атмосфере Земли превысил 430 частей на миллион в мае 2025 года, впервые достигнув такого уровня в истории наблюдений.