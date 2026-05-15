Этому десерту более 4000 лет: почему когда-то его могли есть только богачи

Несмотря на распространенные мифы о том, что мороженое якобы изобрели древние китайцы, а в Европу его привезли Марко Поло или Екатерина Медия, реальная история десерта значительно сложнее и охватывает различные культуры и эпохи. Более того, на протяжении веков мороженое оставалось настоящей роскошью, доступной преимущественно аристократии и состоятельным людям.

Когда появилось первое мороженое и почему это было еще за 4000 лет до нашей эры, пишут в History.

Какова история возникновения известного холодного десерта?

Первые прототипы охлажденных десертов появились еще за 4000 лет до нашей эры: исторические данные указывают на то, что знать в Месопотамии вдоль реки Евфрат строила специальные ледники для спасения от жары, а в 5 веке до нашей эры на улицах Афин уже торговали снегом для охлаждения вина.

Известно также, что римский император Нерон в первом веке наслаждался ледяными смесями с добавлением меда. Кроме того, похожие традиции существовали и в Китае времен династии Тан, где готовили напиток из замороженного молока водяного буйвола с камфорой. Впрочем значительный вклад в развитие десерта сделал исламский мир.

Заметьте! Как-то персидские вельможи угостили известного полководца Александра Македонского уникальным десертом, которое освежало в жаркое время года. Такое лакомство пришлось по душе Македонскому. К тому же он считал, что в жару мороженое придает силы воину. После этого к холодному десерту начали добавлять мед и вино.

Стоит обратить внимание на то, что исторически так сложилось, что термин "мороженое" охватывает довольно широкий спектр различных видов десертов. И основными из них являются: замороженный лед, сорбет, шербет, замороженный йогурт и тому подобное.

Турецкий шербет на Востоке

Современное английское слово "шербет" происходит от турецкого термина, описывающего категорию подслащенных напитков, охлажденных снегом.

У персов также есть похожий десерт, который называется фалуде и который существует уже веками – это лакомство из вермишели в охлажденном сиропе. А в Индии императоры Моголов предпочитали кулфи, так называемому квазиморозиву, потому что это на самом деле был густой десерт из сгущенного молока, замороженного в формах.

Таким образом, первые подтвержденные записи о кулфи почти совпадают с древнейшими свидетельствами о замороженных шербетах и мороженом в Европе. И такой технологический прорыв в обоих случаях стал возможным благодаря знаниям, распространенным в арабском мире с 13 века: люди выяснили, что смесь льда с солью создает реакцию, которая позволяет охлаждать жидкость значительно ниже нуля.

Постоянное помешивание такой смеси предотвращало образование крупных кристаллов льда, превращая ее в нежную замерзшую пену.

Итальянский лед в Европе

В Европе настоящее мороженое начали изготавливать в Италии только в начале 1600-х годов, почти через столетие после переезда Екатерины Медичи во Францию. Первые письменные описания десертов из водяного льда датируются 1620-ми годами, а в 1672 году англичанин Элиас Эшмол записал, что "одну тарелку мороженого" подавали королю Карлу II на банкете предыдущего года.

Кстати, первый официальный рецепт молочного сорбета был опубликовал неаполитанский стюард Антонио Латини в 1694 году. Это был сорбет с карамелизированной тыквенной начинкой.

Американская история мороженого

Она началась с европейских колонистов. Документы подтверждают, что в 1744 году его подавала первая леди Мэриленда, а в 1784 году Джордж Вашингтон приобрел механическую мороженицу для своего поместья в Маунт-Вернон.

А Томас Джефферсон, который полюбил французский стиль десерта во время дипломатической службы в Париже, оставил после себя 10 кулинарных рецептов, и один из них – это ванильное мороженое на яичных желтках. Будучи президентом, он подавал мороженое в своем особняке по меньшей мере 6 раз.

Впрочем в конце 19 века Америка начала превращаться в центр инноваций и в 1874 году в Филадельфии придумали смешивать мороженое с газированной водой. Поэтому уже в 1881 году появилось знаменитое мороженое-сандей.

Интересно! Название "сандей", вероятнее всего, происходит от так называемых "синих законов", которые запрещали продажу газировки в воскресенье в США.

Популярность вафельного рожка закрепилась после Всемирной выставки 1904 года в Сент-Луисе, а 1923 год стал годом патентования фруктового мороженого. Впоследствии, в 1930-х годах, компании Dairy Queen и Carvel разработали технологию мягкого мороженого.

Сегодня этот десерт любят настолько, что его доставляют даже в самые холодные уголки планеты: на антарктической станции Мак-Мердо аппарат для мягкого мороженого Frosty Boy является одним из самых популярных мест среди ученых.

Почему мороженое было десертом только для богатых?

Впрочем заметно, что известный холодный десерт веками оставался роскошью для элит. Простолюдинам фактически не приходилось его потреблять. Это случилось прежде всего из-за сложности получения и хранения льда, говорится в книге "Наука о мороженом" Крис Кларк и Эндрю Кокс.

Задолго до появления холодильников лед нужно было заготавливать зимой на озерах и реках, а затем хранить в специальных ледовнях, которые были утеплены соломой, деревом или землей. Такая инфраструктура была дорогой, поэтому позволить себе замороженные десерты могли преимущественно королевские дворы, аристократия и состоятельные люди.

До 17 – 18 веках мороженое в Европе подавали преимущественно на пирах элиты: при дворах короля Англии Карла II, французских монархов и российской императрицы Екатерины II. И для изготовления десерта использовали не только дорогой лед, но и большое количество сахара, сливок и специй, которые сами по себе были ценными продуктами в то время.

Еще одной проблемой была нестабильность поставок льда, объясняют в ScienceDirect. К середине 19 века человечество зависело от природного льда: если зима была теплой, возникал дефицит, а цены резко росли. Из-за этого мороженое оставалось сезонным и дорогим продуктом.

Переломным моментом в этой истории стало изобретение механического охлаждения и машин для производства льда. В 1840-х годах появились первые ручные мороженицы, что значительно упростили процесс изготовления мороженого. И именно эти изобретения превратили мороженое из элитного десерта на массовый продукт.

Какие сейчас вкусы мороженого можно попробовать?

На сегодня мороженое уже давно является частью повседневной жизни в жаркое время года, и это привело к тому, что крупные сети постоянно экспериментируют с новыми сочетаниями вкусов. Например, в KFC недавно появилось так называемое "секретное меню", которое уже активно обсуждают в соцсетях.

Больше всего внимания пользователей привлек необычный десерт – мороженое с беконом. О новинке рассказала блогерша @leno4ka_pog в TikTok. По ее словам, десерт сочетает классическое нежное мороженое, сладкий ягодный соус и кусочки соленого бекона. Бекон создает очень яркое послевкусие, из-за чего такая комбинация может понравиться далеко не всем.

Еще одна блогерка, Юлия Мусийчук, также поделилась впечатлениями от мороженого с беконом в Threads. Она отметила, что ягодный соус получился довольно удачным, однако бекон ощущается отдельно от самого десерта и создает очень контрастное сочетание вкусов.

Подобные эксперименты хорошо демонстрируют, насколько мороженое изменилось за последние века – от роскоши для аристократов до продукта, с которым бренды могут позволить себе даже самые неожиданные эксперименты.