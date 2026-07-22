Никогда не заливайте кофе кипятком: вот почему это не лучшая идея

Многие привыкли заваривать кофе только что закипевшей водой. Однако бариста и производители кофе советуют этого избегать.

Дело в том, что кофе на 98,75 % состоит из воды. Именно поэтому его качество и температура воды напрямую влияют на конечный результат, пишет Mashed.

Как приготовить вкусный кофе дома?

Многие производители кофе и кофейные обжарщики советуют использовать фильтрованную воду, чтобы посторонние примеси не изменяли вкус напитка.

Не менее важна и температура. Если вода будет слишком холодной, она не сможет полностью раскрыть вкус и аромат кофейных зерен. Как сообщает Roasty Coffee, в результате такой напиток получится слабым и будет иметь кисловатый привкус.

На вкус кофе влияют многие факторы / Фото Unsplash

В то же время кипящая вода также не является хорошим выбором. Так, в Starbucks рекомендуют использовать воду температурой 90–96 градусов, то есть чуть ниже точки кипения. Именно такой диапазон считается оптимальным для приготовления кофе.

Почему не стоит заливать кофе кипятком?

По данным Java Presse, если температура воды превышает 96 градусов, происходит чрезмерное извлечение ароматов из молотого кофе, поэтому напиток становится горьким.

Есть и еще одна причина не использовать кипяток. Большинство людей пьют кофе, когда его температура составляет около 60 градусов или даже ниже. Если же заваривать его водой чуть более низкой температуры, напиток быстрее остынет до комфортного состояния, поэтому ждать придется меньше.

Кроме того, это может испортить вкус кофе / Фото Unsplash

Стоит учитывать и то, что температура кипения воды зависит от высоты над уровнем моря. Если на уровне моря она составляет 100 градусов, то, например, в высокогорных городах вода может закипеть уже при более низкой температуре.

Именно поэтому эксперты советуют ориентироваться не на появление пузырьков в чайнике, а по возможности пользоваться кухонным термометром.

Поэтому, чтобы кофе максимально раскрыл свой вкус и аромат, лучше не заливать его кипятком.