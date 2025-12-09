Один ингредиент к идеальному скремблу: что добавить к яичнице, чтобы она была на вкус по-новому
Дини Кодиппили рекомендует добавлять кукурузный крахмал к яичной смеси для приготовления идеального скрембла.
Приготовить яйца бывает сложно, ведь нужно учесть много нюансов. Однако кулинарные эксперты делятся интересными лайфхаками.
Дини Кодиппили рассказала, как сделать скрембл так, чтобы он был рыхлым и не слишком влажным. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Express.
Что добавить к скремблу?
По словам кулинарного эксперта, есть всего один ингредиент, который поможет приготовить идеальный скрембл. Она отметила, что добавить его нужно к яичной смеси перед тем, как отправить ее на сковороду.
Речь идет о кукурузном крахмале.
Используйте кукурузный крахмал или быстрорастворимый клерджел. Это добавление предотвращает растекание яичницы после приготовления, и вы не найдете лужи жидкости под ней, – объяснила она.
Кукурузный крахмал создает защитный барьер вокруг белков в яйцах. Этот инновационный подход помогает защитить белки от высоких температур и быстрых процессов приготовления, что потенциально повышает качество яичных блюд.
Скрембл может спасти один ингредиент / Фото Pexels
Как приготовить идеальную яичницу?
Шеф-повар Хосе Андрес предложил свой метод приготовления яиц и он действительно может удивить. Этот шеф-повар считается новатором в приготовлении яичницы.
Фактически, у него получилось совместить жареное и вареное яйцо в одном блюде. В то же время метод не является очень сложным. Он заключается в том, чтобы готовить яйца на большом количестве оливкового масла. Нужно также взять глубокую емкость: кастрюлю или сковороду с высокими стенками, пишет Express.
Как сделать так, чтобы яичница не пригорела?
- Существует действительно очень много вариантов, на чем жарить яйца. Кари Гарсия убеждает, что лучше всего их готовить на столовой ложке воды.
- Этот вариант является менее распространенным и популярным, чем другие, однако именно так яйца получаются идеальной консистенции.
- Повар советует добавлять воду, когда белки уже почти приготовились. После добавления воды на сковороду, ее нужно накрыть крышкой и дать блюду доготовиться Так белки фактически сварятся, ведь из-за испарения воды образуется пар.