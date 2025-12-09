Один інгредієнт до ідеального скремблу: що додати до яєшні, щоб вона смакувала по-новому

Приготувати яйця буває складно, адже потрібно врахувати багато нюансів. Однак кулінарні експерти діляться цікавими лайфхаками.

Діні Кодіппілі розповіла, як зробити скрембл так, щоб він був пухким та не занадто вологим. Про це пише 24 Канал із посиланням на Express.

Що додати до скремблу?

За словами кулінарної експертки, є всього один інгредієнт, який допоможе приготувати ідеальний скрембл. Вона зазначила, що додати йог потрібно до яєчної суміші перед тим, як відправити її на пательню.

Мовиться про кукурудзяний крохмаль.

Використовуйте кукурудзяний крохмаль або швидкорозчинний клерджел. Це додавання запобігає розтіканню яєчні після приготування, і ви не знайдете калюжі рідини під нею, – пояснила вона.

Кукурудзяний крохмаль створює захисний бар'єр навколо білків у яйцях. Цей інноваційний підхід допомагає захистити білки від високих температур і швидких процесів приготування, що потенційно підвищує якість яєчних страв.



Скрембл може врятувати один інгредієнт / Фото Pexels

Як приготувати ідеальну яєшню?

Шеф-кухар Хосе Андрес запропонував свій метод приготування яєць і він дійсно може здивувати. Цей шеф-кухар вважається новатором у приготуванні яєчні.

Фактично, у нього вийшло поєднати смажене та варене яйце у одній страві. Водночас метод не є дуже складним. Він полягає у тому, щоб готувати яйця на великій кількості оливкової олії. Потрібно також взяти глибоку ємність: каструлю або пательню із високими стінками, пише Express.

Як зробити так, щоб яєшня не пригоріла?