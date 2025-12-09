Дини Кодиппили рассказала, как сделать скрембл так, чтобы он был рыхлым и не слишком влажным. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Express.
Что добавить к скремблу?
По словам кулинарного эксперта, есть всего один ингредиент, который поможет приготовить идеальный скрембл. Она отметила, что добавить его нужно к яичной смеси перед тем, как отправить ее на сковороду.
Речь идет о кукурузном крахмале.
Используйте кукурузный крахмал или быстрорастворимый клерджел. Это добавление предотвращает растекание яичницы после приготовления, и вы не найдете лужи жидкости под ней, – объяснила она.
Кукурузный крахмал создает защитный барьер вокруг белков в яйцах. Этот инновационный подход помогает защитить белки от высоких температур и быстрых процессов приготовления, что потенциально повышает качество яичных блюд.
Скрембл может спасти один ингредиент / Фото Pexels
Как приготовить идеальную яичницу?
Шеф-повар Хосе Андрес предложил свой метод приготовления яиц и он действительно может удивить. Этот шеф-повар считается новатором в приготовлении яичницы.
Фактически, у него получилось совместить жареное и вареное яйцо в одном блюде. В то же время метод не является очень сложным. Он заключается в том, чтобы готовить яйца на большом количестве оливкового масла. Нужно также взять глубокую емкость: кастрюлю или сковороду с высокими стенками, пишет Express.
Как сделать так, чтобы яичница не пригорела?
- Существует действительно очень много вариантов, на чем жарить яйца. Кари Гарсия убеждает, что лучше всего их готовить на столовой ложке воды.
- Этот вариант является менее распространенным и популярным, чем другие, однако именно так яйца получаются идеальной консистенции.
- Повар советует добавлять воду, когда белки уже почти приготовились. После добавления воды на сковороду, ее нужно накрыть крышкой и дать блюду доготовиться Так белки фактически сварятся, ведь из-за испарения воды образуется пар.