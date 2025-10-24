Забудьте о латте и капучино: блогер в TikTok удивил всех простым рецептом "сырного кофе"

Еще недавно значительную популярность имел так называемый "сырный кофе", но тогда его готовили с плавлеными сырками. Один из пользователей TikTok решил вернуть этот тренд и значительно его упростить.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео пользователя @kavoman_ в TikTok.

Что нужно для приготовления "сырного кофе"?

В своем видео блогер предложил вместо плавленого сыра использовать обычный тертый сыр, который добавляет просто к молоку перед вспениванием.

Во время приготовления мужчина замечает, что молоко с сыром немного "пузырится" и тяжелее взбивается, однако вкус его приятно удивляет.

Блин, это действительно "сырный кофе" и без всяких хлопот с плавленым сыром,

– говорит блогер.

Мужчина готовит сырный кофе: смотрите видео

Он также отмечает, что такой кофе очень легкий в приготовлении. В то же время автор видео советует добавить к нему сыром соленой карамели.

Также, для тех, кто желает повторить приготовление, мужчина советует добавлять 4 кофейные ложки тертого сыра, а не 3, как это сделал он.

В какой стране кофе пьют больше всего?

Как пишет Marca, по последним данным, первое место в мире по потреблению кофе на душу населения занимает Финляндия. Именно здесь пьют больше всего кофе. Вторую и третью позиции удерживают другие скандинавские страны – Норвегия и Исландия.

В первую десятку также вошли Дания, Нидерланды, Швеция, Швейцария, Бельгия и Люксембург. Интересно, что несмотря на постоянный рост мировых цен на кофе, уровень его потребления в этих странах почти не изменился.

Сколько стоила самая дорогая чашка кофе?

В Дубае установили новый мировой рекорд. Именно здесь приготовили самую дорогую чашку кофе в мире. Событие произошло 13 сентября 2025 года.

Неизвестный клиент заказал кофе, который стоил 2 500 дирхамов ОАЭ, что составляет более 28 тысяч гривен за одну чашку. Напиток приготовили из зерен Esmeralda Geisha из Панамы, известных своим ароматом с цветочными, фруктовыми и цитрусовыми нотками.

Кофе заварили методом V60 и подали в хрустальном бокале Edo Kiriko, дополнив подачу десертами в японском стиле. Книга рекордов Гиннеса официально зафиксировала этот случай как продажу самого дорогого кофе в мире.