Экс-руководитель HR Microsoft назвала 2 ошибки во время собеседования, которые делают чаще всего

Построить карьеру и даже просто найти работу бывает сложно, ведь для этого нужно пройти не одно собеседование. Часто кандидаты допускают одни и те же ошибки.

Бывшая HR-руководитель Microsoft Сабина Наваз поделилась главными ошибками, которые допускают кандидаты во время собеседований, и дала советы, как их избежать. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNBC.

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Ошибок есть две

За 15 лет работы в Microsoft она просматривала тысячи резюме в год и помогала руководителям выстраивать эффективную стратегию найма. Сейчас Наваз проводит тренинги для топ-менеджеров и готовится к выходу книги You're the Boss о том, как стать хорошим руководителем.



Пройти собеседование бывает непросто / Фото Pexels

По ее словам, на собеседованиях кандидаты часто допускают две ключевые ошибки.

Первая – несоблюдение базовых правил. Это может быть опоздание на интервью, плохое качество видео и звука во время онлайн-встреч, недостаточная подготовка относительно компании или собеседников, неопрятный внешний вид, а также отсутствие благодарности после собеседования. Наваз отмечает, что такие, казалось бы, мелочи могут существенно снизить шансы на успех.

Вторая ошибка – неумение правильно презентовать свои сильные стороны. Многие кандидаты или слишком обще рассказывают о своих достижениях, или вовсе их не освещают.

Наваз рекомендует заранее подготовить конкретные примеры успешных проектов, которые можно адаптировать под требования вакансии. Важно не просто перечислять свои успехи, а показывать их в контексте: какая была проблема, как кандидат ее решил и каких результатов удалось достичь.

Таким образом, чтобы успешно пройти собеседование, следует обратить внимание на тщательную подготовку и уметь эффективно рассказывать о своих навыках и достижениях.