Ученые вывели "рецепт идеального дня": что в него входит

Ученые исследовали вопрос, когда день считается идеальным. Они пришли к определенным выводам и даже создали соответствующую формулу.

Ученые из Университета Британской Колумбии проанализировали, как выглядит идеальный день. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на T4.

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Что входит в эту формулу

Исследование базируется на данных Американского опроса об использовании времени (ATUS), собранных в период с 2013 по 2021 год. Результатом стала своеобразная "формула счастья", которая сочетает в себе социальные контакты, физическую активность и даже умеренное количество работы.

Исследователи сравнили различные виды деятельности с ингредиентами рецепта. Например, работу они описали как соль – она нужна, но в избытке вредит. А вот друзья – это как шоколадная стружка, чем больше, тем лучше.



Друзья также входят в эту формулу / Фото Pexels

В центре этой формулы – семья. Проведение времени с близкими, по выводам ученых, является ключевым фактором хорошего самочувствия. Социальное взаимодействие в целом улучшает настроение, однако его эффект стабилизируется после двух часов. После этого полезнее заняться физическими упражнениями.

Самое интересное – друзья. Их влияние на эмоциональное состояние, по словам исследователей, почти неограниченное: чем больше времени с ними, тем лучше вы себя чувствуете.

Интересным оказалось и отношение к работе. Хотя ее часто считают источником стресса, она тоже может приносить удовольствие – если не превышает шести часов в день.

А вот досуг, в частности просмотр сериалов или телепередач, наоборот, может иметь негативный эффект. Экранное время, по исследованию, не добавляет счастья, особенно если его слишком много.

В результате ученые предложили такой "рецепт идеального дня":

6 часов с семьей;

2 часа с друзьями;

1,5 часа социального общения;

2 часа физической активности;

1 час на прием пищи;

до 6 часов работы;

не более 15 минут на дорогу;

максимум 1 час экранного времени.

Этот сбалансированный подход, как утверждают авторы исследования, может существенно улучшить качество жизни.