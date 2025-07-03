Как соль повлияет на вкус вашего кофе: бариста удивил ответом и объяснил, почему стоит ее добавить

Кофе можно готовить по-разному. Кто-то добавляет молоко, кто-то –нет, кому-то больше нравится с сахаром, а кто-то –ищет другие варианты.

Бариста Каспар Кинг советует добавить в кофе соль, чтобы почувствовать новые нотки вкуса. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Dailymail.

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Как соль повлияет на вкус кофе

По словам бариста, основном вкус напитка зависит от качества зерен, однако его можно раскрыть еще больше с помощью дополнений к кофе. Однако вместо сахара он советует добавлять соль.

Кинг убеждаю, что это поможет нейтрализовать возможную горечь кофе и смягчить его вкус.



Соль может положительно повлиять на вкус кофе / Фото Pexels

Некоторые люди более чувствительны к горечи, и соль помогает смягчить эти резкие ноты. Она может действительно раскрыть вкус для тех, кто обычно считает кофе слишком резким,

– объяснил он.

Бариста раскрыл другие секреты

По его словам, последнее время популярность приобрел флэт вайт. Этот напиток позволяет раскрыть вкус эспрессо, однако одновременно сохраняет сладкий вкус и кремовую текстуру.

По словам Кинга, много людей сейчас начали заказывать охлажденный капучино. Его сложно приготовить, ведь неправильно смешанное сочетание может быть странным на вкус.

К слову, исследование в журнале Heliyon показало, что кофе без кофеина может иметь похожий эффект на организм, как и обычный кофе с кофеином. Эффект "энергии" от кофе может быть связан не только с химическим составом, но и с ритуалом употребления напитка, например аромат, тепло чашки и ассоциации с пробуждением.