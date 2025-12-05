Спасет даже самый дешевый кофе: простые добавки, которые сделают напиток вкуснее

Если ваш кофе обычно не впечатляет, не спешите его списывать. Всего несколько простых ингредиентов способны сделать напиток значительно вкуснее.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Food & Wine.

Смотрите также Не только лимон и имбирь: что добавить в чай, чтобы его вкус вас поразил

Добавьте щепотку корицы

Добавьте щепотку корицы прямо в молотый кофе перед завариванием, тогда ваш напиток станет ароматнее, вкуснее и приятнее.

Корица / Фото Unsplash

Также вместо корицы подойдут и другие специи для выпечки: мускатный орех, звездчатый анис, гвоздика или кардамон. Просто всыпьте одну-две щепотки выбранной специи в фильтр с кофе, перемешайте для равномерного распределения и готовьте напиток как обычно.

Взбейте немного молочной пены

Добавьте к кофе немного теплой вспененной молочной пены и напиток сразу будет иметь более изысканный вид и вкус.

Чтобы взбить пену дома, налейте молоко в емкость, которую можно закрыть крышкой, и немного подогрейте в микроволновке, пока оно станет теплым, но не горячим. Затем плотно закройте и хорошо встряхните примерно полминуты. В результате вы получите пенистое молоко, которое создаст ощущение, что вы пьете капучино.

Превратите свой кофе в мока

Самый простой способ смягчить вкус плохого кофе – добавить пакетик горячего шоколада. Это фактически быстрый домашний вариант мока.

Мока / Фото Unsplash

Сочетание сахара и сухого молока прекрасно скрывает лишнюю горечь кофе.

Добавьте немного соли

Соль, как и сахар, может нейтрализовать чрезмерную горечь кофе. Достаточно перед завариванием просто присыпать кофе небольшим количеством соли.

Используйте цитрусовые

Кофе часто имеет шоколадные нотки, которые прекрасно сочетаются с цитрусовыми. Снимите немного цедры с апельсина или грейпфрута (лимон лучше не использовать) и добавьте примерно чайную ложку к молотому кофе.

Апельсины / Фото Unsplash

Как и со специями, важно хорошо перемешать, чтобы цедра равномерно распределилась по всему напитку.

Какой кофе лучше: молотый или в зернах?

Как пишет Colipse Coffee, кофе в зернах превосходит молотый по свежести, вкусу и возможности контролировать процесс приготовления. Исследования показывают, что помол непосредственно перед завариванием сохраняет аромат и вкусовые качества, ведь после помола вкус кофе значительно ухудшается уже через 15 минут.

Хотя кофе в зернах вкуснее, молотый имеет большую популярность, потому что его легче и быстрее готовить. Измельчение зерен требует времени, уборки и точного взвешивания, тогда как молотый кофе заваривается прямо из пакета.

В каких странах потребляют больше всего кофе?