Врятує навіть найдешевшу каву: прості добавки, які зроблять напій смачнішим
- Використовуючи кілька простих трюків можна значно покращити смак домашньої кави.
- Більшість інгредієнтів, які здатні покращити смак кави, присутні майже у кожного на кухні.
Якщо ваша кава зазвичай не вражає, не поспішайте її списувати. Лише кілька простих інгредієнтів здатні зробити напій значно смачнішим.
Додайте дрібку кориці
Додайте дрібку кориці прямо у мелену каву перед заварюванням, тоді ваш напій стане ароматнішим, смачнішим і приємнішим.
Також замість кориці підійдуть і інші спеції для випічки: мускатний горіх, зірчастий аніс, гвоздика чи кардамон. Просто всипте одну-дві щіпки обраної спеції у фільтр із кавою, перемішайте для рівномірного розподілу та готуйте напій як зазвичай.
Збийте трохи молочної піни
Додайте до кави трохи теплої спіненої молочної піни і напій одразу матиме більш вишуканий вигляд та смак.
Щоб збити піну вдома, налийте молоко в ємність, яку можна закрити кришкою, і трохи підігрійте в мікрохвильовці, поки воно стане теплим, але не гарячим. Потім щільно закрийте та добре струсіть приблизно пів хвилини. В результаті ви отримаєте пінисте молоко, яке створить відчуття, що ви п'єте капучино.
Перетворіть свою каву на мока
Найпростіший спосіб пом'якшити смак поганої кави – додати пакетик гарячого шоколаду. Це фактично швидкий домашній варіант мока.
Поєднання цукру та сухого молока чудово приховує зайву гіркоту кави.
Додайте трохи солі
Сіль, як і цукор, може нейтралізувати надмірну гіркоту кави. Достатньо перед заварюванням просто присипати каву невеликою кількістю солі.
Використовуйте цитрусові
Кава часто має шоколадні нотки, які чудово поєднуються з цитрусовими. Зніміть трохи цедри з апельсина або грейпфрута (лимон краще не використовувати) та додайте приблизно чайну ложку до меленої кави.
Як і зі спеціями, важливо добре перемішати, щоб цедра рівномірно розподілилася по всьому напою.
Яка кава краща: мелена чи в зернах?
Як пише Colipse Coffee, кава в зернах переважає мелену за свіжістю, смаком та можливістю контролювати процес приготування. Дослідження показують, що помел безпосередньо перед заварюванням зберігає аромат і смакові якості, адже після помелу смак кави значно погіршується вже через 15 хвилин.
Хоча кава в зернах смачніша, мелена має більшу популярність, бо її легше та швидше готувати. Подрібнення зерен потребує часу, прибирання та точного зважування, тоді як мелена кава заварюється прямо з пакета.
У яких країнах споживають найбільше кави?
Кава давно стала одним із найулюбленіших напоїв у світі. Проте, всупереч поширеній думці, найбільшими поціновувачами кави є зовсім не жителі Латинської Америки.
Лідерство у споживанні кави утримують країни Північної Європи. Очолює рейтинг Фінляндія, за нею йдуть Норвегія та Ісландія.
До десятки найбільших кавоманів також увійшли Данія, Нідерланди, Швеція, Швейцарія, Бельгія та Люксембург. Показово, що навіть зростання цін на каву не вплинуло на її популярність у Європі.