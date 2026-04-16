Чернобыль 40 лет спустя: как сегодня выглядит зона, чем живет и можно ли туда попасть
- Чернобыльская зона отчуждения сейчас является уникальным заповедником, где природа демонстрирует способность к восстановлению, а радиационный фон в большинстве мест стабилен и безопасен для кратковременных визитов.
- Несмотря на катастрофу, зона превратилась в популярный туристический объект, но протоколы безопасности и доступ к определенным локациям могут быть изменены из-за последствий российского вторжения в Украину в 2022 году.
Почти 40 лет прошло с момента взрыва на Чернобыльской АЭС, а зона отчуждения до сих пор привлекает внимание всего мира. Но сегодня, в 2026 году, Чернобыльская зона отчуждения это уже не только место трагедии.
Это огромная территория, где природа демонстрирует удивительную способность к восстановлению, где проводятся научные исследования и даже развивается контролируемый туризм. О том, как выглядит Чернобыль сегодня, безопасно ли посещать зону и какие уроки вынесло человечество, рассказывает 24 Канал.
Когда произошла авария на Чернобыльской АЭС?
История Чернобыльской катастрофы началась с неудачного эксперимента на четвертом энергоблоке, приведшего к разрушению реактора.
Взрыв на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел 26 апреля 1986 года в 01:23. Это была крупнейшая техногенная катастрофа в истории ядерной энергетики.
Взрыв полностью разрушил реактор, что привело к выбросу огромного количества радиоактивных веществ.
Интересно! Многие люди в мире знают или хотя бы слышали о Чернобыльской трагедии. В то же время в Google до сих пор часто ищут "в каком году взорвался Чернобыль", хотя такая формулировка не совсем корректна.
Заметим также, что Чернобыль расположен в Киевской области, всего в 110 километрах от столицы.
Есть ли сегодня радиация в Чернобыльской зоне?
Как сообщает Saveecobot, радиационный фон в большинстве зоны стабилен и безопасен для кратковременных визитов. В то же время существуют специфические радиоактивные зоны Чернобыля, где фиксируют высокие уровни, например, на территории промплощадки ЧАЭС и Рыжего леса.
Кроме того, для того, чтобы предотвратить утечку радиации был установлен так называемый "Чернобыльский саркофаг". По данным ЕБРР, эта гигантская арка была надвинута в 2016 году и рассчитана на 100 лет эксплуатации, чтобы локализовать остатки топлива внутри станции.
Какие экологические последствия Чернобыльской аварии?
Экологическое воздействие катастрофы является комплексным и неоднозначным. Основным последствием стал выброс долгоживущих радионуклидов, таких как Цезий-137 и Стронций-90. Эти элементы глубоко интегрировались в экосистему. Они постоянно циркулируют между почвой, растениями и животными, что делает определенные участки зоны непригодными для сельского хозяйства на сотни лет.
Также высокие дозы радиации сразу после взрыва привели к гибели около 400 гектаров соснового леса, который получил название "Рыжий лес".
В то же время последствия не ограничились только Украиной. Как подтверждает World Nuclear Association, радиоактивные осадки распространились на большие территории Беларуси, России и часть Европы, что повлекло длительные ограничения на потребление определенных продуктов.
Экологические последствия Чернобыльской аварии имеют и неожиданный положительный аспект. При отсутствии людей зона превратились в уникальный природный заповедник. Чернобыль сегодня является домом для сотен видов животных и уникальных растений.
Как живет Чернобыль сегодня?
Чернобыль сегодня выглядит совсем иначе, чем в первые десятилетия после аварии. Зона отчуждения, которая после сериала 2019 года стала популярным туристическим объектом, в 2026 году – преимущественно военный объект.
Российские войска во время короткой оккупации 2022 года окопались в Рыжем лесу, разграбили оборудование и оставили разрушения.
В то же время город Припять теперь больше похож на лес с советскими "коробками" многоэтажек.
Центральная площадь с гостиницей "Полесье", дворцом культуры "Энергетик" и универсамом напоминает кадры из постапокалиптического фильма. Школы и бассейн "Лазурный" постепенно разрушаются, но колесо обозрения и мозаики до сих пор стоят. Эти изменения ярко демонстрируют фото Чернобыля.
Разрешено ли посещение Чернобыльской зоны?
Последние годы наблюдался настоящий бум на туризм в Чернобыль. Большую роль в этом сыграл сериал "Чернобыль" от HBO, который вернул внимание мира к событиям 1986 года. Как пишет The Guardian, после выхода шоу количество желающих увидеть чернобыль фото собственными глазами выросло на 40%.
К слову, существует также немало документальных фильмов о Чернобыле, исследующих тайны зоны.
В то же время сейчас Чернобыльская зона отчуждения закрыта для туристических посещений. Из-за полномасштабного вторжения России в 2022 году, оккупации территории, повреждения объектов и необходимости разминирования официальные экскурсии приостановлены на неопределенный срок.
Поэтому легально попасть в Припять, Чернобыль или ЧАЭС обычным туристам сейчас невозможно. Доступ ограничен для гуманитарных миссий, ученых и работников зоны по специальным разрешениям.
Чернобыльская катастрофа: факты
- Три дня тишины
После взрыва на четвертом энергоблоке в ночь на 26 апреля 1986 года советская власть в течение трех суток скрывала масштабы трагедии. Не было ни официальных сообщений, ни предостережений для населения.
Даже в Припяти жизнь продолжалась в обычном режиме. Дети посещали школу, взрослые ходили на работу, а на рынках продавали продукты, которые уже могли быть радиоактивно загрязнены.
- Кто пострадал больше всего
Самые серьезные последствия понесла не Украина, а Беларусь. После аварии одним из ключевых факторов облучения стал радиоактивный йод, в частности изотоп йод-131, который поражал прежде всего щитовидную железу. Наиболее уязвимой группой оказались дети и подростки, особенно малыши до 7 лет.
- Тысячелетний след
Окончательный распад последнего радиоактивного элемента на загрязненных территориях продлится более 24 тысяч лет. В то же время уровень радиации по сравнению с 1986 годом снизился в сотни раз.
- Угроза второго взрыва
После первого взрыва существовала угроза еще более мощной катастрофы – теплового взрыва. Он мог произойти, если бы расплавленное ядерное топливо добралось до подземных вод. В таком случае последствия могли быть катастрофическими не только для ЧАЭС, но и для значительной части Украины, включая столицу.
Чтобы этого не допустить, шахтеры вручную прокладывали тоннели под реактором, работая в чрезвычайно тяжелых условиях.
Как Россия повредила укрытие на Чернобыльской АЭС?
- 14 февраля 2025 года Владимир Зеленский сообщил, что российские войска атаковали укрытие на Чернобыльской АЭС, нанеся ему существенные повреждения. Президент Украины также отметил, что этот защитный объект строили вместе с партнерами из Европы и США. Впрочем, к счастью, радиационный фон в результате удара не повысился.
- В то же время председатель ГАЗО Григорий Ищенко отметил, что если бы российский дрон попал на 15 метров в сторону, последствия могли бы быть катастрофическими. По его словам, могла произойти радиационная авария.
- Заметим также, что в результате российский обстрелов Чернобыльская АЭС также неоднократно оставалась без энергоснабжения.