Даже самый дешевый чай станет вкусным: японский метод заваривания, о котором мало кто знает

В Японии является довольно популярным необычный способ заваривания чая льдом под названием "коридаши". Благодаря этому напиток получается сладким, мягким и без всякой горечи.

О том, как приготовить чай методом "коридаши", пишет Global Japanese Tea Association.

Чем особенный чай заваренный методом "коридаши?

"Коридаши" – это традиционный японский способ заваривания чая на льду. Его ценят за особую свежесть и мягкий вкус.

Зеленый чай можно заваривать на льду

Дело в том, что чем холоднее вода используется для заваривания, тем меньше из чайных листьев выделяется горечи и терпкости. Именно поэтому холодный чай имеет естественную сладость, а чай, заваренный на льду, получается еще более нежным.

Как приготовить чай по методу "коридаши"?

Приготовить "коридаши" очень легко. В чайник нужно положить немного больше листьев, чем обычно, а сверху добавить несколько кубиков льда. Важно использовать качественную воду, то есть такую же, которую вы выбрали бы для обычного заваривания чая. После этого остается лишь дождаться, пока лед полностью растает.

Обратите внимание! Это не быстрый процесс. Например, в маленьком чайнике хоухин при температуре около 25°C это может длиться почти два часа.

Конечно, лучший результат дает качественный чай. Но есть и небольшой бонус: холодное заваривание прекрасно подходит даже для старого чая или того, который вам не слишком понравился. В холодном виде вкус становится мягче, а лишняя терпкость скрывается.

Какой чай является лучшим для "коридаши"?

Как сообщает Tin Roof Teas, для заваривания в стиле "коридаши" чаще всего выбирают сенчу, гьокуро и чай "И Чжень Бай Хао" ("Серебряная игла").

В то же время интересные результаты можно получить и во время экспериментов с другими сортами чая, которые обычно не используют для этого метода. Именно "коридаши" способен по-новому раскрыть вкус даже хорошо знакомого напитка.

Какие добавки могут улучшить вкус зеленого чая?

К зеленому чаю существует немало необычных добавок, которые могут изменить его вкус. Одной из таких специй является кардамон, популярный в Шри-Ланке и Индии, который добавляет напитку насыщенного аромата и экзотических ноток.

Для этого достаточно добавить несколько измельченных стручков или щепотку молотого кардамона. Еще одним интересным дополнением к зеленому чаю является кокосовое молоко, кокосовая вода или измельченная мякоть, которые сделают его более кремовым и добавит легкой сладости.

Кроме необычного вкуса, кокос содержит полезные жиры. Также в зеленый чай можно добавлять щепотку черного перца, который придает напитку легкой пикантности и может усилить его полезные свойства.