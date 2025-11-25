Об этом молчат в Букингемском дворце: какие странные привычки короля Чарльза шокируют подчиненных
- Король Чарльз III имеет педантичные привычки, включая ежедневную глажку пижамы и расправление шнурков.
- На обед король теперь ест половинку авокадо, а на завтрак всегда заказывает две сливы, хотя съедает только одну.
Королевская семья Великобритании всегда интересует широкую аудиторию. Каждый член монаршей семьи и его образ жизни вызывает интерес.
Например, король Чарльз имеет целый ряд странных привычек, которым не изменяет уже много лет. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на RadarOnline.
Смотрите также Вангуем бешеные очереди: бегите за фигурками "Друзей" в МакДональдз, пока все не разобрали
Какие странные привычки имеет король Чарльз III?
Бывший королевский дворецкий Пол Баррелл в своих мемуарах рассказал о том, что король Чарльз III очень педантичен в своем распорядке: некоторые его привычки не менялись десятилетиями.
В частности, по словам бывшего дворецкого, пижаму короля стирают или гладят каждый день, ленты на шнурках расправляют, как и шнурки на ботинках. Дворецкий объяснил, что Чарльз III похож на своего отца и любит, чтобы его вечерняя обувь почти блестела.
Король Чарльз III имеет странные привычки / Фото из инстаграма
В то же время другой источник предлагает собственное видение этих привычек.
Эти ритуалы дарят Чарльзу ощущение порядка. Но они также усиливают ощущение его незыблемости. Сотрудники шутят, что Его Величество оставит этот мир именно таким, каким он в нем жил – решительным, особенным и абсолютно убежденным в своей правоте,
– считают инсайдеры.
Чем обедает король Чарльз?
Впрочем, одну из привычек ему все же пришлось изменить. Mirror пишет, что он много лет игнорировал обед и не имел полноценного приема пищи в это время, однако недавно все изменилось.
Фактически, он выбрал свой перекус, ведь назвать это полноценным обедом нельзя. Теперь король Чарльз III на обед ест половинку авокадо, чтобы иметь силы и энергию на остаток дня.
Чем завтракает король Чарльз ІІІ?
- Король Великобритании уже много лет не изменяет любимому набору продуктов на завтрак. Он может показаться несколько странным, но именно его Чарльз III выбирает каждое утро даже в путешествиях.
- Королевский шеф-повар Грэм Ньюбоулд рассказал, что король предпочитает здоровую пищу. На завтрак он любит домашний хлеб, свежие фрукты и фруктовые соки. В то же время среди его привычек есть также одна, которая вызывающая любопытство. Каждое утро он также просит добавить к завтраку две сливы.
- В то же время съедает он только одну – другую возвращают на кухню. Когда же повар решил отправить ему всего одну сливу, то он попросил добавить еще одну.