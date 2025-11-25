Про це мовчать у Букінгемському палаці: які дивні звички короля Чарльза шокують підлеглих

Королівська родина Великої Британії завжди цікавить широку аудиторію. Кожен член монаршої сім'ї та його спосіб життя викликає інтерес.

Наприклад, король Чарльз має цілу низку дивних звичок, яким не зраджує вже багато років. Про це пише 24 Канал із посиланням на RadarOnline.

Які дивні звички має король Чарльз ІІІ?

Колишній королівський дворецький Пол Баррелл у своїх мемуарах розповів про те, що король Чарльз ІІІ дуже педантичний у своєму розпорядку: деякі його звички не змінювались десятиліттями.

Зокрема, за словами колишнього дворецького, піжаму короля перуть або прасують кожного дня, стрічки на шнурках розправляють, як і шнурки на черевиках. Дворецький пояснив, що Чарльз ІІІ схожий на свого батька та любить, щоб його вечірнє взуття майже блищало.



Король Чарльз ІІІ має дивні звички / Фото з інстаграму

Водночас інше джерело пропонує власне бачення цих звичок.

Ці ритуали дарують Чарльзу відчуття порядку. Але вони також підсилюють відчуття його непорушності. Співробітники жартують, що Його Величність залишить цей світ саме таким, яким він у ньому жив – рішучим, особливим і абсолютно переконаним у своїй правоті,

– вважають інсайдери.

Чим обідає король Чарльз?

Втім, одну зі звичок йому все ж довелося змінити. Mirror пише, що він багато років ігнорував обід та не мав повноцінного прийому їжі у цей час, проте нещодавно все змінилось.

Фактично, він обрав свій перекус, адже назвати це повноцінним обідом не можна. Тепер король Чарльз ІІІ на обід їсть половинку авокадо, щоб мати сили та енергію на решту дня.

Чим снідає король Чарльз ІІІ?