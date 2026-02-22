Причин больше, чем вы думаете: почему зумеры выбирают "инстаграмный" кофе

Кофе стал не просто напитком, а также частью культуры. Интересно, что на его примере можно проследить также и различия поколений.

Зумеры выросли в эпоху технологий, поэтому соцсети значительно влияют на формирование не только трендов, но и предпочтений в еде. Об этом пишет Perfect Daily Grind.

Почему поколение Z выбирает особый кофе?

Предпочтения зумеров изменчивы, ведь часто они все-таки следуют за трендами. По словам специалиста по маркетингу Сары Митчелл, ожидание простого напитка в течение 5 минут просто не вписывается в образ жизни этого поколения.

Они хотят персонализировать все, и они хотят это быстро,

– объяснила она.



Зуммеры смынили культуру кофе / Фото Pexels

Кроме этого, зумеры также выбирают пить кофе позже, чем это делали миллениалы, но они имеют более быстрый ритм жизни. Поэтому значительную популярность приобретают заведения, где обслуживание занимает до 2 минут, а также представители этого поколения чаще выбирают именно формат кофе с собой.

Так называемый кофе третьей волны или спецалти кофе – это такой напиток, который имеет репутацию исключительности. Часто о таком кофе рассказывают, подчеркивая обработке, происхождении и методы заваривания, которые отличаются от обычных точностью.

В то же время зумеры также выбирают кофе, который подойдет для их соцсетей, поэтому часто не хотят разбираться в тонкостях.

Представители этого поколения находят значительную ценность в трех основных компонентах: ритуале, последовательности и идентичности. Эти элементы сильно резонируют с предпочтениями и выбором стиля жизни современной молодежи, подчеркивая изменение в том, как воспринимается кофейная культура.

Также для поколения Z важно, чтобы бренды, которым они предпочитают, соответствовали их ценностям. Это создает еще одну проблему для производителей, ведь они должны придумать способ трнасливать это.

Какой кофе сегодня выбирают украинцы?

В Украине провели исследование 650 кофеен, чтобы определить, какой кофе пьют чаще всего, пишет Poster.

Среди трендов кофепотребления уже несколько лет фиксируют одну тенденцию: фильтр набирает популярность, а американо – сдает позиции. С 2021 года популярность фильтра выросла более чем на 30%, а американо, хоть все еще лидирует, однако популярность растет заметно не так быстро – за последние 4 года всего на 3%.

