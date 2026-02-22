Зумери виросли в епоху технологій, тож соцмережі зчнано валивають на формування не тільки трендів, а й вподобань у їжі. Про це пише Perfect Daily Grind.

Дивіться також Творець львівського пива й нафтовий магнат: історія Роберта Домса, який змінив Галичину

Чому покоління Z обирає особливу каву?

Вподобання зумерів мінливі, адже часто вони все-таки слідують за трендами. За словами фахівчині з маркетингу Сари Мітчелл, очікування простого напою протягом 5 хвилин просто не вписуєть у спосіб життя цього покоління.

Вони хочуть персоналізувати все, і вони хочуть це швидко,

– пояснила вона.



Зумери змынили культуру кави / Фото Pexels

Крім цього, зумери також обирають пити каву пізніше, ніж це робили міленіали, але вони мають швидший рит життя. Тому значної популярності набувають заклади, де обслуговування займає до 2 хвилин, а також представники цього покоління частіше обирають саме формат кави із собою.

Так звана кава третьої хвилі або спецалті кава – це такий напій, який має репутацію винятковості. Часто про таку каву розповідають, наголошуючи на обробці, походженні та методи заварювання, які ввідрізняються відзвичайних точністю.

Водночас зумери також обирають каву, яка підійде для їхніх соцмереж, тому часто не хочуть розбиратись у тонкощах.

Представники цього покоління знаходять значну цінність у трьох основних компонентах: ритуалі, послідовності та ідентичності. Ці елементи сильно резонують з уподобаннями та вибором стилю життя сучасної молоді, підкреслюючи зміну в тому, як сприймається кавова культура.

Також для покоління Z важливо, щоб бренди, яким вони надають перевагу, відповідали їхнім цінностям. Це створює ще одну проблему для виробників, адже вони повинні придумати спосіб трнаслювати це.

Яку каву сьогодні обирають українці?

В Україні провели дослідження 650 кав'ярень, щоб визнаити, яку каву п'ють найчастіше, пише Poster.

Серед трендів кавоспоживання вже кілька років фіксують одну тенденцію: фільтр набирає оберів, а американо – здає позиції. З 2021 року популярність фільтру зросла на понад 30%, а американо, хоч все ще лідирує, проте популярність зростає помітно не так швидко – за останні 4 роки всього на 3%.

Що таке "бронекава"?