Существует немало черт, которые характеризуют успешных людей. Однако есть одна отличительная черта, с которой люди имеют больше шансов на успех, чем большинство.

Соучредитель и гендиректор глобальной компании по анализу данных Morning Consult Майкл Рамле говорит, что эта черта – интеллектуальная любознательность, пишет 24 Канал со ссылкой на CNBC.

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Какая черта характера увеличивает шансы на успех

"Это общая черта, независимо от того, или это кто-то из моих соучредителей, или кто-то, кто пришел сюда только что из школы", – говорит Рамле.

Любознательность, вероятно, важна для индустрии анализа данных, но она станет более важной почти для всех других видов работы по мере роста индустрии искусственного интеллекта.

Вы думаете о подсказках в чате (ИИ – 24 Канал)... И (люди – 24 Канал) все равно должны задать вопрос. Поэтому я думаю, что интеллектуальная любознательность станет отличительной чертой не только для нас в Morning Consult, но и для всех остальных,

– говорит Рамле.

Многие руководители компаний и влиятельных бизнесменов объясняют свой успех интеллектуальной любознательностью. Миллиардер, соучредитель Microsoft Билл Гейтс, например, говорит, что это единственная черта, которая отличает его от большинства людей.

Гейтс известен своей привычкой к чтению и говорит, что жалеет о том, что бросил Гарвардский университет только из-за того, что любил интенсивно изучать самые разные предметы.

Гендиректор Amazon Энди Джасси имеет схожие мысли. По его словам, с каждой сменой профессии он узнавал больше о себе и своей работе.