Об отношениях, тревоге и поиске себя: 5 книг, которые не стали вирусными, но заслуживают внимания

На самом деле не все важные книги могут стать бестселлерами. Но есть такие, которые помогут ответить на немало важных вопросов. Именно поэтому "Одиссеевое мышление", "Садотерапия", "Личные границы" и "Хочу" – это книги, вошедшие в подборку нехудожественной литературы, которую рекомендуют прочитать каждому.

Что стоит прочитать из нехудожественной литературы и какая подборка книг считается полезной, рассказали на книжной платформе Yakaboo.

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"Одиссея мышления. Семь вечных уроков стойкости, мудрости, силы", Сэм Акбар

Это первая книга в подборке от Yakaboo. Она станет полезной для тех, кто переживает период неопределенности. Дело в том, что автор книги предлагает читателю нетрадиционный взгляд на "Одиссею" Гомера. Таким образом, произведение представляется не как древний эпос о приключениях, а как история о выносливости, потерях и возвращении к себе.

Автор сочетает античную мудрость с современной психологией и показывает, что многие человеческие страхи и сомнения почти не изменились за тысячелетия. Это книга не об успехе, а о внутренней силе, которая помогает двигаться вперёд даже тогда, когда нет готовых ответов,

– поясняют на книжной платформе.

Садотерапия. Как избавиться от сорняков в голове, Сью Стюарт-Смит

Вторая книга в подборке, которая пригодится, если хочется сбежать от постоянного шума и тревоги. Сью Стюарт-Смит убедительно объясняет, почему работа с растениями положительно влияет на психическое здоровье и помогает восстанавливать внутреннее равновесие.

Кроме того, в книге речь идет не только о садоводстве как хобби, но и о более глубокой связи человека с природой. Поэтому после прочтения книги даже уход за вазонами может восприниматься по-другому.

Личные границы. Руководство по спокойной жизни без травм и комплексов, Недра Гловер Тавваб

В этой книге Недра Гловер Тавваб рассказывает, что личные границы – это не эгоизм и не конфликты. Поэтому она будет полезна тем, кто часто соглашается на то, чего не хочет, или же испытывает чувство вины из-за отказа.

Автор в книге дает конкретные советы и примеры, в частности те, которые помогают перейти от теории к практике.

Путеводитель для двоих: путь к любви и взаимопониманию, Соня Дженсен

Как объясняют в Yakaboo, многие люди мечтают о гармоничных отношениях, но мало кто учится их строить. Однако в книге "Путеводитель для двоих: путь к любви и взаимопониманию" Соня Дженсен рассказывает о любви без романтических мифов и показывает, как недоразумения накапливаются даже между близкими людьми.

После прочтения книги можно лучше понять себя и партнера, научиться говорить о сложных вещах и решать конфликты без взаимных обид.

"Хочу", Джиллиан Андерсон

На самом деле эта книга не только о сексуальных отношениях, но и о свободе быть собой, говорить о собственных желаниях и не стесняться своих чувств.

Актриса и активистка Джиллиан Андерсон собрала анонимные письма женщин из разных стран мира, и вместе они составляют честный и порой очень неожиданный разговор о женском опыте. В конечном итоге книга позволяет увидеть, насколько мы разные – и в то же время, насколько много у нас общего.