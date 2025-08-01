В мире существует немало книг и каждый может найти себе что-то близкое по стилю и жанру. Однако есть несколько книг, которые прочитать не может никто. И нет, причина не в том, что их не существует. Они написаны известными авторами.

Книги, о которых идет речь, человечество сможет увидеть не раньше 2114 года. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на блог lia.reads в TikTok.

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Какие книги нельзя прочитать?

В Норвегии существует арт-проект "Библиотека будущего", куда ежегодно один автор передает рукопись, которая увидит свет только через столетие.

Первая рукопись в библиотеке появилась в 2014 году. Ее передала Маргарет Этвуд, автор "Рассказы служанки". Она передала текст "Летописец луны". Жанр, объем, сюжет остаются неизвестными. То есть мы знаем только название произведения, которое увидят только через 90 лет. Также в библиотеке есть произведения Дэвида Митчела, Сйона, Элифа Шафака, Хан Канг, Карла Уве Кнаусгорда, Оушена Вуонга, Цици Дангарембги, Юдит Шалански, Валерии Луселли и Томми Оранджа. Цель проекта "Библиотека будущего" собрать 100 рукописей до 2114 года.

Больше о "Библиотеке будущего": смотрите видео

Рукописи хранят в специальных капсулах в Осло, столице Норвегии. Также на старте проекта высадили 1 000 деревьев, из которых в 2114 году изготовят бумагу, чтобы напечатать все произведения.

Ежегодно организаторы проекта предоставляют исключительное приглашение одному автору, который может написать произведение любой формы и жанра и передать "Библиотеке будущего".