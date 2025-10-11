Осень – лучшее время для чтения: когда за окном шумит дождь, в воздухе пахнет кофе, а теплый свет лампы падает на страницы книги. Этот сезон дарит немало литературных новинок для тех, кто любит фантастику, остросюжетные триллеры или современную украинскую прозу.

"Сон в море звезд", Кристофер Паолини

Если вы скучаете по космическим путешествиям, тогда эта история – именно то, что нужно. Автор легендарного "Эрагона" переносит нас в далекое будущее, где исследовательница Кира Наварес случайно находит инопланетный артефакт и становится носителем силы, способной изменить ход истории. Это эпическая научная фантастика об отваге, страхе и человеческих границах, разворачивающаяся на фоне войны среди звезд.

"Рассвет перед жатвой", Сюзанна Коллинз

Фанаты "Голодных игр" ждали эту книгу годами. Коллинз возвращает нас к Панему и показывает историю молодого Геймитча Абернети – еще не циничного наставника, а парня, который только учится выживать.

Этот приквел рассказывает о становлении Игорь, первые попытки контроля и борьбу за свободу, что только зарождается. Жесткая, глубокая и эмоциональная книга о власти страха и силу надежды.

"Аталанта", Дженнифер Сейнт

Если вам близки древние мифы и сильные героини, "Аталанта" точно понравится. Это история о воительнице, воспитанной богиней Артемидой, которая бросает вызов обществу и борется за собственное место в мире. Дженнифер Сейнт в своей книге переосмысливает греческие легенды в феминистическом ключе, а сама история написана с нежностью и силой одновременно.

"Овцы целые", Евгения Кузнецова

Для ценителей украинской литературы с живыми диалогами и тонким юмором, стоит прочитать новый роман Евгении Кузнецовой. Главная героиня приезжает из-за границы в родное село, чтобы исследовать зимние обряды, но находит там гораздо больше – любовь, усталость, потребность снова научиться жить под звуки ПВО. Это щемящая история о человечности, которая держит нас на плаву даже в самые темные времена.

"Лесной бог", Лиз Мур

Если вы любите психологические драмы и семейные секреты – "Лесной бог" сочетает все это. В горном лагере исчезает девочка, и это событие становится катализатором для раскрытия темных тайн богатой семьи.

Лиз Мур мастерски сочетает триллер и социальный роман, исследуя вину, молчания и страх перед правдой. Атмосферная, многослойная история, которая оставляет после себя долгий отголосок.

Кто получил Нобелевскую премию по литературе в этом году?

На странице Нобелевской премии в соцсети Х сообщили, что нынешним лауреатом премии по литературе стал венгерский писатель Ласло Краснагоркаи "за его убедительное и пророческое творчество, которое среди апокалиптического террора подтверждает силу искусства".

Известно, что Ласло Краснагоркаи родился в 1954 году в небольшом городке Дьюла, расположенном на юго-востоке Венгрии, неподалеку от румынской границы.

Именно подобный отдаленный сельский ландшафт стал фоном для его дебютного романа "Сатантанго", который принес писателю настоящее признание на родине.

В произведении через яркие и выразительные образы автор изображает нищенскую жизнь жителей заброшенного колхоза в венгерской глубинке, накануне упадка коммунизма.

