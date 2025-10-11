Осінь – найкращий час для читання: коли за вікном шумить дощ, у повітрі пахне кавою, а тепле світло лампи падає на сторінки книжки. Цей сезон дарує чимало літературних новинок для тих, хто любить фантастику, гостросюжетні трилери чи сучасну українську прозу.

"Сон у морі зірок", Крістофер Паоліні

Якщо ви сумуєте за космічними мандрівками, тоді ця історія – саме те, що потрібно. Автор легендарного "Ераґона" переносить нас у далеке майбутнє, де дослідниця Кіра Наварес випадково знаходить інопланетний артефакт і стає носійкою сили, здатної змінити хід історії. Це епічна наукова фантастика про відвагу, страх і людські межі, що розгортається на тлі війни серед зірок.

"Сон у морі зірок" / Фото Yakaboo

"Світанок перед Жнивами", Сюзанна Коллінз

Фанати "Голодних ігор" чекали на цю книжку роками. Коллінз повертає нас до Панему та показує історію молодого Геймітча Абернеті – ще не цинічного наставника, а хлопця, який лише вчиться виживати.

Цей приквел розповідає про становлення Ігор, перші спроби контролю і боротьбу за свободу, що тільки зароджується. Жорстка, глибока й емоційна книжка про владу страху й силу надії.

"Світанок перед Жнивами" / Фото Yakaboo

"Аталанта", Дженніфер Сейнт

Якщо вам близькі стародавні міфи й сильні героїні, "Аталанта" точно сподобається. Це історія про воїтельку, виховану богинею Артемідою, яка кидає виклик суспільству й бореться за власне місце у світі. Дженніфер Сейнт у своїй книзі переосмислює грецькі легенди в феміністичному ключі, а сама історія написана з ніжністю й силою водночас.

"Аталанта" / Фото Yakaboo

"Вівці цілі", Євгенія Кузнєцова

Для поціновувачів української літератури з живими діалогами й тонким гумором, варто прочитати новий роман Євгенії Кузнєцової. Головна героїня приїздить із-за кордону в рідне село, щоб досліджувати зимові обряди, але знаходить там набагато більше – любов, втому, потребу знову навчитися жити під звуки ППО. Це щемка історія про людяність, яка тримає нас на плаву навіть у найтемніші часи.

"Вівці цілі" / Фото Yakaboo

"Лісовий бог", Ліз Мур

Якщо ви любите психологічні драми та родинні секрети – "Лісовий бог" поєднує усе це. У гірському таборі зникає дівчинка, і ця подія стає каталізатором для розкриття темних таємниць заможної родини.

Ліз Мур майстерно поєднує трилер і соціальний роман, досліджуючи провину, мовчання та страх перед правдою. Атмосферна, багатошарова історія, яка залишає після себе довгий відгомін.

"Лісовий бог" / Фото Yakaboo

