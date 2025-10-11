Сообщает 24 Канал со ссылкой на Yakaboo.
Смотрите также Что говорит о войне в Украине нобелевский лауреат по литературе Ласло Красногоркаи
"Сон в море звезд", Кристофер Паолини
Если вы скучаете по космическим путешествиям, тогда эта история – именно то, что нужно. Автор легендарного "Эрагона" переносит нас в далекое будущее, где исследовательница Кира Наварес случайно находит инопланетный артефакт и становится носителем силы, способной изменить ход истории. Это эпическая научная фантастика об отваге, страхе и человеческих границах, разворачивающаяся на фоне войны среди звезд.
"Сон в море звезд" / Фото Yakaboo
"Рассвет перед жатвой", Сюзанна Коллинз
Фанаты "Голодных игр" ждали эту книгу годами. Коллинз возвращает нас к Панему и показывает историю молодого Геймитча Абернети – еще не циничного наставника, а парня, который только учится выживать.
Этот приквел рассказывает о становлении Игорь, первые попытки контроля и борьбу за свободу, что только зарождается. Жесткая, глубокая и эмоциональная книга о власти страха и силу надежды.
"Рассвет перед жатвой" / Фото Yakaboo
"Аталанта", Дженнифер Сейнт
Если вам близки древние мифы и сильные героини, "Аталанта" точно понравится. Это история о воительнице, воспитанной богиней Артемидой, которая бросает вызов обществу и борется за собственное место в мире. Дженнифер Сейнт в своей книге переосмысливает греческие легенды в феминистическом ключе, а сама история написана с нежностью и силой одновременно.
"Аталанта" / Фото Yakaboo
"Овцы целые", Евгения Кузнецова
Для ценителей украинской литературы с живыми диалогами и тонким юмором, стоит прочитать новый роман Евгении Кузнецовой. Главная героиня приезжает из-за границы в родное село, чтобы исследовать зимние обряды, но находит там гораздо больше – любовь, усталость, потребность снова научиться жить под звуки ПВО. Это щемящая история о человечности, которая держит нас на плаву даже в самые темные времена.
"Овцы целы" / Фото Yakaboo
"Лесной бог", Лиз Мур
Если вы любите психологические драмы и семейные секреты – "Лесной бог" сочетает все это. В горном лагере исчезает девочка, и это событие становится катализатором для раскрытия темных тайн богатой семьи.
Лиз Мур мастерски сочетает триллер и социальный роман, исследуя вину, молчания и страх перед правдой. Атмосферная, многослойная история, которая оставляет после себя долгий отголосок.
"Лесной бог" / Фото Yakaboo
Кто получил Нобелевскую премию по литературе в этом году?
На странице Нобелевской премии в соцсети Х сообщили, что нынешним лауреатом премии по литературе стал венгерский писатель Ласло Краснагоркаи "за его убедительное и пророческое творчество, которое среди апокалиптического террора подтверждает силу искусства".
Известно, что Ласло Краснагоркаи родился в 1954 году в небольшом городке Дьюла, расположенном на юго-востоке Венгрии, неподалеку от румынской границы.
Нобелевская премия / Фото GettyImages
Именно подобный отдаленный сельский ландшафт стал фоном для его дебютного романа "Сатантанго", который принес писателю настоящее признание на родине.
В произведении через яркие и выразительные образы автор изображает нищенскую жизнь жителей заброшенного колхоза в венгерской глубинке, накануне упадка коммунизма.
Почему книги Стивена Кинга массово запрещают в школах США?
В школах США чаще всего изымают книги известного писателя Стивена Кинга. Больше всего случаев цензуры фиксируют во Флориде, Техасе и Теннесси, где действуют законы о запрете "неприемлемых" книг.
Всего произведения Кинга цензурировали 206 раз, чаще всего – романы "Кэрри" и "Противостояние". Это объясняется тем, что жанры, в которых работает автор, содержат определенные сцены, которые и вызывают такое изъятие книг.
В частности, в его произведениях часто можно встретить сцены насилия и сексуального характера. Всего в этом году в США зафиксировали более 6 тысяч случаев изъятия книг из учебной программы.