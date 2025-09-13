"Что читать дальше?" – суперсложный и важный выбор для книголюбов. Особенно, когда среди срочных дел и дедлайнов час с интересной историей становится настоящей роскошью и возможностью хоть немного ментально перезагрузиться. Поэтому украинские писатели, писательницы, издатели и издательницы рассказали, какие книги они особенно рекомендуют прочитать украинцам.

Редакция 24 Канала пообщались со звездами украинской литературы, чтобы узнать их книжные рекомендации. Также мы расспросили, какие произведения стоит добавить в школьную программу.

Наталья Матолинец

Писательница и лекторка, активно занимается культурной дипломатией. Авторка фэнтезийной трилогии "Варта у грі", дилогии "Всі мої Ключі і Ґайя", романов "Гессі", "Керамічні серця", "Академія Аматерасу".

Рекомендует: роман "Пісня Ахілла" Мэдлин Миллер.

"Поиски универсальной книги для всех – неблагодарное дело, поэтому обращу внимание на новинку: скоро на украинском выйдет роман Мэдлин Миллер "Пісня Ахілла" – переосмысление истории греческого героя и Троянской войны с точки зрения Патрокла. Тексты Миллер – это всегда красота и поэтика, а ее погружение в классические эпосы способно влюбить в них каждого", – рассказала Наталья.

Добавила бы в школьную программу: серию "Агенція Локвуд і Ко" Джонтана Страуда.

"Именно то, что нужно. Это динамичное пятикнижие о подростках, которые борются с призраками на улицах Лондона. Несмотря на вес сложных решений и опасностей, они остаются подростками – с их сомнениями, ревностью, тайнами и гонором в качестве щита против мира. Здесь есть приключения, жуткое засвиття, дружба, которая проходит испытания и самое главное – остроумные персонажи, которые всегда найдут время на чай с печеньем", – поделилась писательница.

Наталья Матолинец / Фото из фейсбука авторки

Ирина Викирчак

Поэтесса, переводчица, лекторка, наставница по креативному письму.

Добавила бы школьную программу: книгу "Людина у пошуках справжнього сенсу" Виктора Франкла. Автор создал, описывая свой опыт заключения в нацистских концлагерях.

"Это уже для старшеклассников, не столько, чтобы читали, а для воспитания резилиентности", – отметила Ирина.

Ирина Викирчак / Фото с фейсбука авторки

Оксана Забужко

Писательница, литературовед. Авторка романов "Музей покинутих секретів", "Польові дослідження з українського сексу", повести "Казка про калинову сопілку", эссе "Найдовша подорож".

Рекомендует: прочитать или перечитать "Кобзар" Тараса Шевченко. Также среди любимых книг госпожи Оксаны: "Сестри Річинські" Ирины Вильде, "Перехресні стежки" Ивана Франко и "Повія" Панаса Мирного.

Оксана Забужко / Фото с фейсбука авторки

Макс Кидрук

Писатель, популяризатор науки, соучредитель издательства "Бородатий Тамарин". Автор фантастического цикла "Нові Темні Віки" (первая книга – "Колонія"), романов "Де немає Бога", "Зазирни у мої сни", "Доки світло не згасне назавжди".

Рекомендует: серию "Пісня льоду й полум'я" Джорджа Мартина.

"Это лучшая серия в истории литературы, несмотря на то, что она недописана. Мартин создал невероятно детализированный и целостный мир с политикой, историей, религиями, языками. А также сложных, противоречивых, живых персонажей, за которыми интересно наблюдать", – отмечает Макс.



Макс Кидрук / Фото, предоставленное 24 Каналу

Татьяна Кидрук

СЕО и соучредитель издательства "Бородатий Тамарин".

Рекомендует: трилогию "Володар перснів" Дж. Р. Р. Толкина.

"Прочитала эту трилогию еще в детстве. Но она до сих пор остается моей самой любимой книжной вселенной. Толкин написал небанальное эпическое фэнтези о борьбе добра и зла. Маленькие хоббиты побеждают зло не с мечом в руках, а благодаря своей стойкости, умению держаться друг за друга, и за безграничную веру в то, что в мире еще есть добро", – рассказала Татьяна.

Татьяна Кидрук / Фото, предоставленное 24 Каналу

Светлана Тараторина

Писательница, лектор, автор романов "Лазарус" и "Дім солі". Создала авторскую экскурсию по Киеву "Шляхами Лазаруса: Київ реальний і фентезійний початку ХХ століття".

Рекомендует: повесть "Хмари" Иван Нечуй-Левицкого.

"На самом деле на этот вопрос можно назвать десятки, если не сотни позиций. Но сейчас я бы посоветовала "Хмари" Ивана Нечуя-Левицкого. В тексте изображены два поколения киевской интеллигенции 30–40-х и 50–60-х годов XIX. Кроме бытовых деталей и возможности заглянуть в жизнь киевлян того времени, для меня "Хмари" ценны тем, что повествуют о борьбе за идентичность, которую вели украинцы во времена, когда даже существование нашей нации ставилось под сомнение", – рассказала Светлана.

Добавила бы в школьную программу: произведения Галины Пагутяк.

"Сейчас ее рассказы можно найти в списках рекомендованной литературы, в специализированных программах, но, мне кажется, что ее тексты заслуживают основательного изучения. Например, роман "Урізька готика". Это история – художественное продолжение этнографической разведки Ивана Франко о сожжении упырей в селе Нагуевичи. Написано вкусно, с пониманием исторического контекста, а главное на трендовую для юношества тему", – поделилась Светлана.

Светлана Тараторина / Фото с фейсбук-страницы авторки

Ярина Каторож

Писательница, иллюстраторка. Авторка трилогии "Палімпсест" и романа "Алхімія свободи".

Рекомендует: роман "Сад Гетсиманський" Ивана Багряного.

"Если бы я не знала, что эта книга написана в прошлом веке – подумала бы, что это история из современности. Глубокая, болезненная, актуальная каждым словом и каждой мыслью. Книга, которая не даст забыть, что есть Россия, и которая напоминает, что свободолюбие украинцев не исчезает даже в самых темных казематах", – рассказала Ярина.

Добавила бы в школьную программу: роман "Сонячна машина" Владимира Винниченко.

"Это увлекательная научная фантастика, которая, во-первых, удивляет неожиданным и сногсшибательным сюжетом; во-вторых, – написана очень красиво с точки зрения стилистики. Как раз то произведение, которое может помочь подросткам полюбить украинскую литературу", – отметила Ярина.

Ярина Каторож / Фото с фейсбук-страницы авторки

Юлия Нагорнюк

Писательница, переводчица. Автор романов "Діва, матір і третя" и "Відьма вмирає втретє"..

Рекомендует: внимательно перечитать историю Украины.

"Думаю, нет одной универсальной книги, которая подошла бы всем, но всем украинцам точно не помешает внимательно перечитать историю Украины", – отметила Юлия.

Добавила бы в школьную программу: повесть "Товаришки" Елены Пчилки.

"Эта повесть хорошо демонстрирует, что наши классики писали не только о печальной судьбе и селе, как многие считают, но и о городском контексте, о интеллигенции, о молодых женщинах, которые едут получать образование за границу", – рассказала Юлия.

Юлия Нагорнюк / Фото из сети

Наталья Довгопол

Писательница, лектор. Автор романов "Шпигунки з притулку«Артеміда»", "Прокляте небо", "Мандрівний цирк сріблястої пані", "Знайти країну амазонок", "Витязь і Вірлиця".

Добавила бы в школьную программу: тревелоги Софии Яблонской.

"Во-первых, это удивительная женщина, которая в начале ХХ века мечтала снимать кино и путешествовать по миру, и уже в юном возрасте осуществила свою мечту, самостоятельно снимая документальное кино для французской кинокомпании в Марокко и на Дальнем Востоке. Во-вторых, она прекрасно пишет, а некоторые ее рассказы похожи на сюжеты дорам. В-третьих, ее истории колонизированного востока резонируют современным украинцам в нашем поиске идентичности – и отстаивании права на идентичность", – рассказала Наталья.

Наталья Довгопол / Фото с фейсбук-страницы авторки

Ульяна Дадак

Писательница, автор романов "За межею реальності" и серии книг "Повелители стихий" (первая часть – "Каррайк. Перерождение").

Рекомендует: нонфикшн "Брама Європи" Сергея Плохия.

"Думаю, сейчас ее должен прочитать каждый украинец", – поделилась Ульяна.

Добавила бы в школьную программу: больше мирового фэнтези – серию "Локвуд і Ко" Джонатана Страуда или "Останню імперію" Брендона Сандерсона.

Ульяна Дадак / Фото с фейсбук-страницы авторки

Сергей Мартынюк

Писатель, фронтмен группы "Фиолет". Защищает Украину в рядах ВСУ.

Автор романов "Капітан Смуток", "Король дощу", "Кушмарджак" и поэтических сборников "Реп'яхи", "Політика пам'яті".

Рекомендует: роман Тани Пьянковой "Вік червоних мурах"

"Трудно выбрать одну именно ту книгу, учитывая обширность важных тем, но из прочитанных за последние годы я бы выделил роман Тани Пьянковой "Вік червоних мурах", посвященный вопросу Голодомора. Глубоко, поэтично и сильно. События, о которых должны помнить все украинцы", – отметил Сергей.

Добавил бы в школьную программу: романы Артема Чеха.

"Относительно школьной программы, то с этим у меня сложнее. Я был из тех, кто читал "списки на лето", но в целом "обязаловка" не работала на органический интерес к нашей литературе. Точно добавил бы в программу для старшеклассников живой современности – Артема Чеха с его последними романами, например, где он тонко препарирует наши 90-е. Возможно, эти книги позволят нашим детям понимать нас немного лучше", – рассказал Сергей.

Сергей Мартынюк / Фото с инстаграм-страницы автора

Владимир Аренев

Писатель, редактор, лектор. Автор книг "Заклятий меч", "Пан Малодобрий", "Скарбничка історій", "Музиканти. Четвертий дарунок".

Рекомендует: "Антологію української поезії ХХ століття".

"Я не считаю, что существует книга, которую именно вот обязательно должны прочитать все-все. Но, пожалуй, было бы неплохо, если бы люди иногда листали "Антологію української поезії ХХ століття", например", – заметил Владимир.

Добавил бы в школьную программу: стихи украинских поэтов, погибших во время войны России с Украиной.

Владимир Аренев / Фото с фейсбук-страницы автора

"Что касается произведений – как по мне, было бы неплохо добавить в школьную программу хотя бы по 1 – 2 стихотворения от тех поэтов, которые погибли в нашей войне в течение 2014 – 2025 годов. Какие именно – конечно, решать людям, значительно лучше осведомленным в педагогике, чем мне", – поделился Владимир.