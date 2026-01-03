"Із прежди віка" – не самая старая колядка: разрушаем миф из мигом завирусившегося тиктока

Колядки часто воспринимают как нечто вневременное, но даже у рождественских песен есть своя "иерархия возраста". Древние тексты рождались постепенно – от простых пожеланий урожая к песням о семье, а уже потом к размышлениям о сотворении мира. Именно такую неожиданную перспективу предлагает музыкант Старух Гордей.

24 Канал со ссылкой на его видео с тиктока обращает внимание на распространенный миф о "старой" колядке. В этом материале объясняем, почему "Із прежди віка" не является древнейшей рождественской песней, как содержание колядок отражает этапы развития человеческих потребностей – от аграрного выживания до философских представлений о создании мира – и почему именно по этой логике формировался украинский колядочный канон.

Почему древнейшие колядки – не о сотворении мира

В ролике Гордей Старух в формате короткого объяснения рассказывает, какие украинские колядки считают древнейшими и почему понятие "давности" здесь не связано с годом записи или первой публикацией. Он вспомнил хорошо известные рождественские песни и объяснил, что все они принадлежат к разным этапам развития колядочной традиции.

Самый новый пласт – это современные авторские рождественские песни конца ХХ – начала XXI века, созданные уже вне обрядового контекста: "Зірка яскрава в небі тривожному", "Забери мене до себе на Різдво", "Україна колядує". Они имеют конкретных авторов, современный язык и существуют как эстрадные композиции, а не как народные колядки.

Следующий этап – ХХ века, который дал тексты, что часто ошибочно считают древними: "Родился Бог на санях" является авторским стихотворением Богдана-Игоря Антонича, написанным в межвоенный период и лишь впоследствии положенным на музыку и включенным в рождественский репертуар.

Колядки, которые сейчас воспринимаются как "классические", в основном сформировались в XIX веке в процессе записи и литературного упорядочения фольклора – в частности "Бог ся рождає" и "Нова радість стала", имеющих четкий христианский сюжет и закрепились через печатные сборники.

Древнейший слой составляют духовные колядки XVIII века и ранее, связаны с церковной традицией и барочной поэтикой; к нему относится "Во Вифлееме ныне новость", текст которой сохраняет архаичную лексику и структуру ранних рождественских духовных песен.

Автор предлагает смотреть на колядки через условную пирамиду потребностей человека: от базового выживания до осмысления мира. Именно эта идея и вызвала активное обсуждение в комментариях, ведь разрушает популярный миф о том, что древнейшие колядки – это тексты о сотворении мира.

Аграрные колядки: с чего все начиналось

Как пишет Encyclopedia of Ukraine, самый первый и самый древний пласт колядок – аграрный. В таких песнях желали хорошего урожая, полных амбаров, богатых нив и достатка в хозяйстве. Для древнего человека это было вопросом выживания: если не будет зерна и хлеба, не будет жизни.

Именно эти колядки с пожеланиями урожая считают древнейшими по содержанию, ведь они отражают базовую потребность человека – иметь что есть и как пережить зиму. Философских мотивов в них почти нет, зато много конкретики: земля, скот, поле, хозяин.

Колядки о молодежи и семье

Когда базовые потребности были удовлетворены, в колядочной традиции появляется следующая ступень – песни о холостой молодежи. В таких колядках желали найти пару, создать семью, продолжить род. Это логичный этап: после еды и безопасности человек стремится к близости, любви и социальной стабильности.

Именно к этому уровню относятся многие популярные рождественские песни, которые исполняют и сегодня. Они менее утилитарны, чем аграрные, но еще не касаются сложных космогонических тем.

Почему "Із прежди віка" не самая древняя колядка?

Только на третьем, самом высоком уровне появляются колядки о Боге, создание мира, космический порядок и смысл бытия, как отмечает издание "Экспресс". К этому пласту относится и "Ой как же было изпрежди века". Такие тексты могли возникнуть только тогда, когда человек уже был обеспечен всем необходимым для жизни и мог позволить себе абстрактное мышление.

Именно поэтому, несмотря на свою архаичность, "Із прежди віка" не является древнейшей колядкой – она скорее вершина мировоззренческого развития традиции, а не ее начало.

Как поддерживают традиции сегодня?

