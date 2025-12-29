Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу композитора Марии Яремак. Она опубликовала видео выступления, а люди в комментариях выражают восхищение.

Смотрите также Колядка "Пане господарю" прозвучала на одной из самых красивых станций метро

Колядку "Ой як же було" исполнил симфонический оркестр "INSO-Львов" Львовской национальной филармонии под руководством дирижера Романа Крисленко, а композитором выступления стала Мария Яремак.

Мария поделилась, что колядка рассказывает о сотворении мира. Композитор отметила, что "Ой як же було" пережила войны и запреты, а "сегодня звучит так громко, как никогда".

В видео – мое выступление из Гарнизонного храма во Львове. Когда старая мелодия снова находит свой голос в современной аранжировке, в общей памяти, в свете свечей, в нашем присутствии здесь и теперь,

– написала Яремак.

Реакция сети

"Это очень сильно".

"Невероятная работа! Всегда ждем вас во Львове".

"Как же это было сказочно и невероятно! Словами не описать, насколько я была счастливой присутствовать на этом действе".

"Если такие мурашки от видео – не представляю, как было вживую".

"Это так грандиозно звучит и выглядит".

"Это невероятно красиво".

Во время, когда мы загадываем рождественские желания и верим в чудо, имеем шанс создать его собственноручно. Накануне Рождества и Нового года Анастасия Зазуляк вместе с редакцией Show 24 собирают средства на бус VW T5 для 160 ОМБр. Те, кто задонатит 200 грн и более, автоматически становятся участниками нового iPhone 16 256GB.



А от редакции LifeStyle 24 за любой донат разыграем билеты на спектакль в театре Заньковецкой. Победитель сам сможет выбрать дату и спектакль, а также побывает на экскурсии за кулисами. Донатьте на банку и подарите светлый вечер себе или родным!



https://send.monobank.ua/jar/4XKR176NnP

Где раньше прозвучали колядки?