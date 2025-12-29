Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку композиторки Марії Яремак. Вона опублікувала відео виступу, а люди в коментарях висловлюють захоплення.

Колядку "Ой як же було" виконав симфонічний оркестр "INSO-Львів" Львівської національної філармонії під керівництвом диригента Романа Крисленка, а композиторкою виступу стала Марія Яремак.

Марія поділилась, що колядка розповідає про створення світу. Композиторка зазначила, що "Ой як же було" пережила війни та заборони, а "сьогодні звучить так гучно, як ніколи".

У відео – мій виступ з Гарнізонного храму у Львові. Коли стара мелодія знову знаходить свій голос у сучасному аранжуванні, у спільній пам'яті, у світлі свічок, у нашій присутності тут і тепер,

– написала Яремак.

Реакція мережі

"Це дуже сильно".

"Неймовірна робота! Завжди чекаємо вас у Львові".

"Як же це було казково і неймовірно! Словами не описати, наскільки я була щасливою бути присутньою на цьому дійстві".

"Якщо такі мурахи від відео – не уявляю, як було наживо".

"Це так грандіозно звучить і виглядає".

"Це неймовірно красиво".

